Enighet om gjenåpning av Danmark i natt

Alle partier i Folketinget med unntak av Nye Borgeliges fire representanter, stiller seg bak gjenåpningen.

For barneskolebarna i 5. til 8. klasse, som til nå har gått på skole på halv tid, blir det full åpning fra torsdag. Da er hele den danske folkeskolen åpnet for fullt.

Det opplyser Venstreleder Jakob Ellemann-Jensen på en pressekonferanse natt til tirsdag, skriver Politiken. Nyheten kommer kort tid etter at danskenes justisminister Nick Hækkerup kunngjorde avtalen mellom partiene.

– Vi har inngått en avtale for gjenåpning. Den tar utgangspunkt i den gode situasjonen vi har i Danmark og sikrer at vi fremover kan åpne på en ansvarlig og fornuftig måte sier Hækkerup ifølge TV 2 Danmark.

Sosiale lettelser

Den omstridte regelen om at man må bestille bord minst en halv time på forhånd på barer og restauranter oppheves. Samtidig sløyfes også regelen om at private fester må slutte før klokken 23.

Grensen på hvor mange som kan være samlet innendørs heves til 25, og til 75 utendørs.

I tillegg åpnes idretts- og kulturlivet for dem som kan fremvise koronapass.

Skolebarna var prioritet

Før forhandlingene, som startet mandag kveld, sa flere partiledere at åpningen av barneskolen var en prioritet.

Etter at avtalen ble kjent er det nettopp skoleåpningen partitoppene trekker fram.

– Det er midt på natten, men avtalen om neste gjenåpning er klar. Barna kommer endelig tilbake på skolen på heltid, sier Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen.

Smittetallene i Danmark sank kraftig etter nyttår, og har den siste tiden stabilisert seg på under 200 nye smittetilfeller per døgn. Snittet for den siste uken er 172 daglige smittetilfeller.