Biden tar grep etter klagestorm

Etter at Joe Biden nylig passerte 100 dager som president, er det særlig et område demokraten kritiseres for. Biden gikk blant annet til valg på en mer humanitær flyktning- og innvandringspolitikk enn forgjengeren Donald Trump, men under demokratens korte presidentperiode har situasjonen ved grensen vært verre enn på lenge.

I tillegg til at flere migranter, mange av dem enslige mindreårige, stadig ankommer grensen ved Mexico, kritiseres Biden for USAs rekordlave flyktningkvote. Kvoten på 15.000 er rekordlav og innført da Donald Trump var president.

Tverrpolitisk kritikk

Biden annonserte at han ville øke kvoten 12. februar, men siden har det vært stille. I mellomtiden har migranter ved grensen måtte leve under svært krevende forhold. President Biden har blitt kritisert av både republikanere og demokrater for sin manglende evne til å utvide kvoten.

Rekordmange migranter har begitt seg ut på den farefulle ferden gjennom Mellom-Amerika de siste månedene. Foto: Go Nakamura/REUTERS

Sent mandag kveld tok presidenten grep, og annonserte at USAs flyktningkvote nå er økt til 62.500, en firdobling av Trumps kvote. Biden begrunnet den lange ventetiden med at han først var nødt til å endre forgjengerens kriterier for hvilke flyktninger som får komme inn i USA, da disse var svært strenge.

Stikk til Trump

– Det er viktig å gjennomføre denne handlingen for å fjerne enhver tvil hos flyktninger verden over, som har lidd så mye, og som venter i spenning på at deres nye liv kan begynne, sa Biden før han signerte utvidelsen.

Presidenten la til at Trumps kvote «ikke gjenspeiler USAs verdier som en nasjon som tar imot og støtter flyktninger». Biden tviler derimot på at USA vil fylle hele kvoten i år, delvis på grunn av pandemien.

Utenriksminister Antony Blinken forteller at USA nå jobber for å motta og omplassere flyktninger på en mer effektiv måte. Siden oktober i fjor har kun 2000 flyktninger blitt omplassert i landet.