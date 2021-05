– Jeg har solgt mange heftige biler, og hatt noen spesielle kunder opp gjennom årene. Men noen skiller seg ut – og særlig én historie vil jeg aldri glemme.

Det forteller Bjørn Egil Fjeldstad, salgsdirektør hos Autocenteret Fjeldstad i Holmestrand. De er forhandler av noen av de råeste bilene du kan få tak i: Mercedes-Benz Geländewagen. Den har en helt spesiell plass i bilverden, og er et av få virkelige bilikon.

Første generasjon, som kom tilbake i 1979, ble først erstattet i 2018!

Autocenteret Fjeldstad tilbyr også tunede utgaver av disse monster-SUVene – med opptil 800 hk.Da heter de Brabus G700 eller G800, avhengig av effekten.

Kunden som har gjort et uutslettelig inntrykk på salgsdirektøren skulle ut å teste en slik Brabus G700. Det skulle snart vise seg at det noen ganger rett og slett kan bli for mye av det gode ...

Det startet med at kunden hadde en ansatt som gjerne ville sitte på – og oppleve akselerasjonen fra 0-110 km/t på motorveien.



Hjertet stoppet

– De kjørte ut på E18, stoppet og ga så full gass, forteller Fjeldstad.

Vi kan skrive under på at de voldsomme kreftene som kaster bilen framover, oppleves som brutale. Og denne opplevelsen ble plutselig langt mer dramatisk enn noen hadde forestilt seg – da mannen i passasjersetet fikk hjerteproblemer.

Det ble full fart til sykehus, der passasjeren måtte få hjelp til å få hjertet i gang igjen. Heldigvis gikk det bra, og hjertet fikk tilbake rytmen.

– Kjøpte bilen

Til tross for en høydramatisk testtur, endte det altså godt – både med passasjeren – og for Bjørn Egil Fjeldstad.

– Jada, kunden kjøpte bilen han, smiler han.

Litt senere fikk den ferske G700-eieren en tekstmelding fra passasjeren som hadde fått hjertestans, nå var han hjemme igjen.

– Da spurte kunden om de skulle ta en ny akselerasjonstest, for å sjekke om det var bilen eller hjertet det var noe feil med, humrer Fjeldstad.

Denne og to andre helt spesielle historier kan du høre mer om i videovinduet øverst i artikkelen.

