Bokser siktet for brutalt drap på sin gravide elskerinne

– Dette er en sak som kvalifiserer for dødsstraff, sa den føderale dommeren Camille Vélez da bokseren Félix Verdejo (27) ble anholdt uten mulighet for kausjon mandag.

Proffbokseren fra Puerto Rico er siktet for å ha kidnappet og drept sin gravide elskerinne Keishla Rodríguez, skriver AP.

I siktelsen fra FBI hevdes det at Verdejo skal ha slått Rodríguez i ansiktet, og deretter injisert henne med en sprøyte fylt med en uidentifisert substans. Deretter skal han ha bundet armer og føtter med en ledning, og bundet henne fast i en tung blokk før han kastet henne utfor en bro. Videre skal han så ha skutt etter kroppen hennes.

Det bestialske drapet skal ha funnet sted torsdag. Ifølge siktelsen skal et uidentifisert vitne ha hjulpet Verdejo med å kidnappe og drepe elskerinnen.

Blomster og hilsener ligger igjen på broen der Keishla Rodríguez ble kastet utfor. Foto: Ricardo ARDUENGO / AFP)

Rodríguez ble meldt savnet da hun ikke møtte opp på jobb torsdag. Lørdag ble hun funnet i en lagune nær San Juan.

Ifølge offerets familie var hun gravid med Verdejos barn. Hennes mor, Keila Ortiz, hevder at datteren ringte henne torsdag, og sa at Verdejo skulle til huset hennes for å se resultatet av en graviditetstest.

– Jeg sa til henne «vær forsiktig», for han hadde allerede truet henne, sier Ortiz. Ifølge moren hadde Verdejo bedt datteren om ikke å få barnet, på grunn av hans karriere og hans familie.

BUNNLØS SORG: Keila Ortiz fortviler og krever rettferdighet etter drapet på datteren. Foto: AP Photo/Carlos Giusti

Verdejo er gift og har en ung datter, men skal ha kjent Rodríguez siden ungdomsskolen og hatt et forhold til henne.

Bokseren representerte Puerto Rico under London-OL i 2012, der han nådde kvartfinalen. Samme år begynte han proffkarrieren, der han står med 27 seire, derav 17 etter knockouts, og to tap. Nå tyder mye på at karrieren er over.

Drapet på Rodríguez har opprørt mange i Puerto Rico. Nylig ble en kvinne funnet brent til døde etter at en anmeldelse om vold i hjemmet ble henlagt av en dommer. En høyesterettsdommer har kunngjort en etterforskning av den beslutningen.

Søndag møtte hundrevis av mennesker opp ved broen som krysser lagunen der Rodríguez ble funnet, for å kreve rettferdighet for henne og andre kvinner som har blitt drept.