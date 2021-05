Premier League skal stenge døra for nye utbryter-planer

Premier League-ledelsen er klar med nye kraftfulle tiltak som skal sørge for at det de havarerte superliga-planene ikke gjentar seg.

Seks av Englands største fotballklubber, blant dem Manchester United og Liverpool, offentliggjorde 18. april at de var del av planene om en ny europeisk superliga i fotball. To døgn senere kollapset prosjektet etter massiv kritikk fra supportere og myndigheter.

Nå jobber Premier League-ledelsen med grep som skal forhindre at lignende planer vil se dagens lys i framtiden.

Tiltakene som gjøres handler blant annet om nye regler og retningslinjer, i tillegg til at samtlige klubbeiere må signere en avtale som forplikter dem til å følge Premier Leagues «kjerneprinsipper».

«Det kan ikke tillates at et fåtall klubbers handlinger skaper denne typen splittelse og forstyrrelser», heter det i en uttalelse fra ligaledelsen.

Vil ha klarhet

Videre står det at tiltakene som nå utformes gjøres for å beskytte «idretten vår, klubbene våre og fansen fra ytterligere usikkerhet».

Premier League opplyser også at det jobbes med å skaffe klarhet i hva som skjedde og hvem som var involvert i beslutningene rundt utformingen av superligaen.

«Vi er fast bestemt på å finne sannheten rundt hva som skjedde, og holde de aktuelle klubbene ansvarlige for deres avgjørelser og handlinger. Vi og fotballforbundet jobber raskt og nøye mot disse målene, ved å konsultere fansen og myndighetene», heter det i mandagens uttalelse.

Ligaledelsen er klar på at de siste ukenes hendelser har utfordret fundamentet i engelsk fotball.

Nye lovforslag

Det engelske fotballforbundet er også tydelige på at det jobbes hardt for å stenge alle dører som kan åpne for nye utbryterforsøk.

– Siden vi ble kjent med superligaen har prioriteten vår vært å forhindre den, både nå og i framtiden, sier en talsmann.

Vedkommende tilføyer at det diskuteres mulig nye lovforslag med britiske myndigheter i sakens anledning. Målet oppgis å være å beskytte den engelske fotballpyramiden.

(©NTB)