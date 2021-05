Hockeygutta rystet Sverige – så ble det tøft

Sverige - Norge 5-2

Se alle målene i videovinduet øverst!

Norge fikk det som ventet tøft i den første landskampen siden februar 2020 mot storfavoritt Sverige i VM-oppkjøringen i Malmö Arena.

Det startet imidlertid strålende for Norge da Tobias Lindström rystet fødelandet med 1-0, men Sverige slo tilbake og vant 5-2.

TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik mener 2-5 er et «absolutt godkjent» resultat for Petter Thoresen og hans menn.

– Riktignok var svenskene veldig dominerende i banespillet med 34-10 i avslutninger på mål, men totalt sett tror jeg helt sikkert Thoresen og co kan ta med seg noe positivt fra kampen tross alt. Vi skal ikke undervurdere det lille kampgrunnlaget til svært mange av disse gutta og at det ikke har vært spilt landskamp på over ett år, sier Erevik.

I tillegg til at hockeygutta ikke har spilt landskamp på ett år og nesten tre måneder, har store deler av troppen ikke spilt kamp siden myndighetene stengte ned Fjordkraft-ligaen i januar.

Mandagens kamp mot Sverige var Norges første i VM-oppkjøringen. Norge skal møte Sverige i en ny TV 2 Sport 2-sendt treningskamp tirsdag klokken 16.55. Tre kamper venter mot Danmark før VM i Riga fra 21. mai.

Overrasket favoritten

De norske hockeygutta i overtall tok overraskende ledelsen allerede etter drøyt to minutters spill i første periode da svenskfødte Tobias Lindström satte inn 1-0 etter strålende forarbeid av Mathias Trettenes.

Sverige fikk opp dampen etter det norske målet. Midtveis i første periode fikk svenskene uttelling på et strålende angrep, som endte med at Jesper Frödén satte inn 1-1 etter en retur fra Norges målvakt Henrik Haukeland.

– Ikke overraskende er svenskene det beste laget totalt sett i første periode. De hadde elleve skudd på mål, mens Norge stoppet opp på tre, så på uttellingen var Norge klart best, kommenterte TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik ved utgangen av den første perioden.

Fryktet styggere sifre

Midtveis i midtperioden tok Sverige ledelsen. Unggutten Nils Lundkvist danset seg gjennom Norge, kombinerte med jevnaldrende Jonatan Berggren og sendte pucken forbi Haukeland til 2-1 for svenskene.

Med bare drøyt halvminuttet igjen av andre periode økte Sverige ledelsen til 3-1 da distanseskuddet fra Max Friberg fant veien til mål.

– Haukeland ser utgangen, så det er mulig å ta den, mente Erevik.

– Jeg hadde tatt 1-2 halvveis før matchen. Jeg fryktet det kunne bli mye med tanke på manglende matchtrening og inngangen det meste av den norske troppen har hatt, men jeg skulle gjerne sett at Norge hadde hatt pucken noe mer og kunne flyttet opp spillet litt mer, sa TV 2s ekspert.

Rønnild med trøstemål

Tidlig i tredje periode økte Sverige til 4-1 fra skøyten til Oscar Lindberg etter videohjelp.

Med åtte minutter igjen av kampen kom 5-1-scoringen til Sverige da Dennis Rasmussen sendte pucken via en uheldig Sondre Bjerke og i mål.

Med drøyt fire minutter igjen satte Martin Rønnild inn reduseringen til 2-5 for Norge med periodens første skudd på mål for de norske gutta.

5-2-seier for Sverige ble sluttresultatet i Malmö Arena.