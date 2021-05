Trodde koronasykdommen satt litt hardt i. Da svaret kom, falt verden i grus

I begynnelsen av desember var det et Covid-19-utbrudd i den sveitsiske toppklubben Kadetten Schaffhausen. Blant de som testet positivt var lagkaptein Dimitrij Küttel.

Han fulgte prosedyrene og holdt seg hjemme i ti dager. Men 27-åringen skjønte kjapt at noe var galt.

– Etter å ha kommet meg etter sykdom og karantene klarte jeg å komme tilbake på trening med laget, men etter treningene følte jeg meg ofte ganske slapp og utmattet. Selvfølgelig tenkte jeg det var på grunn av viruset, og tenkte ikke for mye på det, sier han til kadettensh.ch.

Verden falt i grus

Men slappheten vedvarte, og det ble klart at det måtte en grundigere sjekk til. Julen skulle bli av det helt spesielle slaget.

– Tilfeldigvis viste en røntgen en forstørret bløtvevsmasse foran lungene. Etter ytterligere undersøkelser gjennom høytiden, var jeg like før årsskiftet sikker på at jeg hadde lymfkreft, forteller Küttel.

På nyttårsaften kom bekreftelsen han ikke ville høre.

– I begynnelsen tenkte jeg ikke en gang at det var en mulighet for at jeg, som en ung, sunn og frisk idrettsutøver, kunne få kreft. Jeg fortalte meg selv at lymfeknutene mine rett og slett var betent etter Covid. Da den endelige diagnosen kom på nyttårsaften, falt verden i grus, forteller håndballspilleren.

Etter å ha kommet seg over det første sjokket, aksepterte han at lymfekreft var realiteten og begynte å se fremover.

– Jeg begynte å lese all slags informasjon om «min» krefttype for å være så godt forberedt som mulig på den kommende behandlingen. Laglegen vår, Jean-Jacques Fasnacht, hjalp meg enormt, ga meg en utrolig mental støtte og den nødvendige informasjonen, sier Kadetten-kapteinen.

Takker kjæresten

11. januar begynte en tøff periode med behandling. Nå ser alt lysere ut for håndballspilleren.

VIL TILBAKE I ORANSJE: Küttel håper å ikle seg Kadetten-drakten igjen. Bildet ble tatt under en Champions League-duell mot superstjernen Mikkel Hansen og PSG i 2017. Foto: Dave Winter/Icon Sport © Bildbyrån

– Heldigvis har jeg det veldig bra. Behandlingen er fullført og forrige uke fikk jeg beskjed om at den var suksessfull. For øyeblikket er jeg i remisjonsfasen. I nær fremtid vil jeg komme meg etter påkjenningen fra cellegiften, og jeg trener allerede et par ganger i uken, forteller han.

Nå drømmer han om å kunne ikle seg klubb- og landslagsdrakt atter en gang.

– Men jeg kan og vil ikke tidfeste returen. Nå prøver jeg å komme i fysisk form igjen og se hvordan kroppen min reagerer, forklarer 27-åringen.

Küttel takker for den enorme støtten han har fått etter kreftdiagnosen, og avslører samtidig at det var én person som betød ekstra mye da han gjennomgikk behandlingen.

– Lagkameratene, vennene og familien min ga meg mye styrke og gjorde ting litt lettere for meg. Den største støtten var imidlertid kjæresten min, som var ved min side hver dag.