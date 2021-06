Denne kjeledressen satte politiet på riktig spor

Bilde av Artin i Frankrike, før familien forsøkte å krysse den Engelske kanal. Foto: Privat

Like etter klokken 9 mandag morgen ble familiene i Iran varslet om at politiet har identifisert den lille gutten. Ved hjelp av DNA hentet fra en slektning i Norge kan politiet nå bekrefte at det er 15 måneder gamle Artin Irannezhad som ble funnet av en sportsfisker 1. nyttårsdag på Karmøy.

– Det er nå klart at gutten som ble funnet er Artin Irannezhad. Han er av iransk opprinnelse og forsvant under et forlis i den engelske kanal utenfor Frankrike 27. oktober i fjor, sier politifaglig etterforskningsleder ved Karmøy lensmannskontor, Camilla Tjelle Waage.

- Godt å kunne gi de etterlatte et svar, sier politifaglig etterforskningsleder Camilla Tjelle Waage. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2.

Funnet passet ingen savnet meldinger lokalt eller nasjonalt. Etter hvert fikk etterforskerne mistanke om at funnet kunne ha sammenheng med et forlis der flere migranter druknet i den Engelske kanal i fjor.

– Vi fikk en del tips om denne gutten, og bilder av ham styrket teorien. Det var likevel viktig for oss å ikke konkludere for tidlig, forteller etterforskningslederen.

Mistanken ble styrket etter at det ble funnet bilder av den lille gutten Artin på sosiale medier. De viste gutten ikledd en kjeledress lik den som ble funnet i fjæresteinene på Karmøy.

Her, like ved Skudeneshavn, ble 1 år gamle Artin funnet i januar. Foto: Robert Reinlund/TV 2

Forsvant i oktober

Artin (15 mnd.) forsvant sporløst da familien hans forsøkte å ta seg over med båt fra Frankrike til England, 27 oktober i fjor.

23 mennesker var ombord i båten, som egentlig var beregnet for åtte personer, da den kantret i den Engelske kanal. Artins far, Rasol (36), mor Shiva (33), søster Anita (9) og broren Armin (6) ble funnet druknet etter forliset.

Artin sammen med søsteren Anita (9) og broren Armin (6). Foto: Privat

Drømte om et bedre liv i Storbritannia

Den iranskkurdiske familien hadde da reist fra hjembyen Sardasht i Iran, via Tyrkia og Italia, til den franske byen Calais.

Familien brukte flere måneder på reisen fra Sardasht til den franske byen Calais. Foto: Grafikk/TV 2

De skal ha betalt menneskesmuglere flere hundretusen kroner for å få dem frem til målet.

Bilde tatt av familien under reisen mot Storbritannia. Foto: Privat

– Mitt ønske var at Rasol skulle komme trygt frem, sammen med konen og barna, men det gjorde han ikke, fortalte bestemoren til Artin, Menije Yusifijan (81) ,TV 2 i april.

– Trist å få beskjeden

Via sosiale medier ble familien i Iran varslet om funnet på Karmøy for fem måneder siden. Spent har de ventet på å få svar fra norsk politi om det faktisk var Artin som ble funnet på Karmøy. Og i dag fikk de bekreftelsen.

– Det var veldig trist å få beskjeden. Vi hadde håpet på at barnet fortsatt var i live. Men nå håper vi at han kan bli sendt tilbake og at vi kan få begravet ham her, sier bestemoren Menije til TV 2 i dag.

Familien har holdt av en plass til Artin på gravplassen i Sardasht. Foto: TV 2

Nå håper familien at Artin snart kan bli fraktet til Iran, slik at han kan gravlegges sammen med foreldrene og søsknene i hjembyen Sardasht .