Kaller Glazer-protesten bortkastet: – Derfor kommer de ikke til å selge

ESPN-journalist Mark Ogden tviler på at Manchester United-supporternes protester mot eierne vil føre til endringer på Old Trafford. Supporterne varsler nye protester mot Glazer-familien.

Søndag ble Manchester United-Liverpool utsatt på ubestemt tid etter at tusenvis av United-supporterne protesterte mot klubbens eiere, Glazer-familien.

Dagen derpå i Manchester var bluss, folkehav og banestorming byttet ut med voldsomme vindkast og høljregn utenfor et folketomt Old Trafford.

– Politiet skulle nok ønske at været var sånn her i går, da hadde nok ikke like mange møtt opp.

Det sier ESPN-journalist Mark Ogden til TV 2. Selv skulle han i presseboksen til søndagens storkamp, men han kom seg aldri lengre enn til parkeringsplassen.

– Det var en dårlig dag. Mye forvirring og bekymring. Vi visste det skulle bli en protest, men størrelsen på den overrasket alle. Det var enestående at en kamp av en sånn betydning ble avlyst på grunn av supportere, sier Ogden.

Protesten handlet om å vise misnøye med klubbens eiere, med et endelig mål om å få klubbens amerikanske eiere til å selge klubben. Glazer-familien, som kjøpte klubben tilbake i 2005, har siden oppkjøpet påført klubben en gjeld på over fem milliarder kroner, mens lommene til eierne har fylt seg opp.

Ogden har liten tro på at protestene vil føre til endring på eiersiden på Old Trafford og sitter på informasjon om at Glazer-familien simpelthen ikke har brydd seg om helgens raseri i Manchester.

– De er basert i Florida, så jeg tror ikke det vil gjøre en forskjell. De tjener fortsatt penger på klubben og så lenge de gjøre det, er det ikke noen grunn til å selge. De bestemmer og derfor kommer ikke til å selge, forklarer han og tilføyer:

– For alles beste, så bør de selge klubben, men det kommer ikke til å skje. Hvem har råd til å kjøpe dem ut? To milliarder pund... Jeg ser ikke noen potensielle kjøpere der ute.

– Starten på noe

Manchester United-fan Jay Motty, som er en av bidragsyterne til fankanalen Stretford Paddock på YouTube, var tilstede under søndagens protest. Han er stolt over hva han og medsupporterne fikk til.

– Det som skjedde i går føltes annerledes ut. Det var noe annet, det forårsaket en utsettelse av en fotballkamp, noe vi ikke har sett før. Det er mye lidenskap og entusiasme rundt denne bevegelsen, om man skal kalle det det, for å få eierne til å høre på oss. Ja, det føltes som at gårsdagen kanskje var starten på noe, sier Motty til TV 2, og legger til:

– Målet var å ha en påvirkning. Det hadde protesten på søndag. Kampen ble utsatt og alle snakket om hvorfor den ble det og hva United-supporterne forsøker å få til. Sånn sett ble målet nådd. Alle snakker om Glazer, eierskapet og hvor dårlig de har styrt Manchester United.

PROTESTERTE: Jay Motty (til høre) sammen med medsupportere på Old Trafford søndag. Foto: Privat

Samuel Luckhurst, sjefsskribent for Manchester Evening News, sier han aldri har opplevd noe som kan sammenlignes med søndagens protest.

– Det er nok en av de mest minnerike dagene jeg vil ha noensinne. Å være på Old Trafford, uten at en ball ble spilt... Det føltes som en massiv begivenhet, sier han til TV 2 og oppsummerer:

– Alt i alt så var det en fredfull protest som definitivt lykkes.

Demonstrert i en årrekke

De siste ukenes protester er ikke de første gangene klubbens supportere har markert sin misnøye med eierskapet.

– Superligaen ble katalysatoren, men dette var en oppsamling av 16 år med sinne og frustrasjon blant United-supporterne mot eierne som viste seg, beskriver Ogden.

I 2005 ble utbryterklubben FC United of Manchester stiftet av United-supportere som en konsekvens av Glazer-overtakelsen. I 2010 gjennomførte supporterne «Green and Gold»-kampanjen, der supporterne kledde seg opp i klubbens originale farger, gul og grønn, fra stiftelsen som Newton Heath i 1878.

GREEN AND GOLD: Old Trafford var kledd i gult og grønt da AC Milan kom på besøk i februar 2010. Her har tidliger United-spiller David Beckham tatt på seg et skjerf etter kampen. Foto: Andrew Yates

– I 2010 lød supportersangen «Green and Gold until the club is sold». Den ble ikke solgt. Eierne trenger ikke selge, rent økonomisk, og når det er tilfellet, så vil de ikke selge. Det som skjedde på søndag kommer ikke til å påvirke Glazer-familien, konstaterer Ogden.

Luckhurst mener imidlertid at søndagens protest er den mest vellykkede han har sett de siste 16 årene.

– Den mest effektive måten å skade Glazer-familien er å gjøre skade der det gjør vondest, og det er lommebøkene deres. «Green and Gold»-protesten, enda det var litt av et syn, så var det veldig feilaktig. Supporterne var på kamp og da hadde de allerede kjøpt billett for dyre penger som går i lommen på Glazerne, mens det som skjedde på søndag var helt annerledes.

Roser Solskjærs håndtering

Ole Gunnar Solskjær har så langt ikke uttalt seg om søndagens begivenheter, men sa før forrige ligakamp mot Leeds at han forstår klubbens supportere og at de har rett til å vise sine følelser.

– Jeg forventer ikke at Solskjær skal kritisere eierne, enda jeg skulle ønske at han gjorde det. Han kan ikke fordi han jobber for dem, men samtidig forventer jeg ikke at han skal være for kritisk til supporterne heller. Han skjønner hvorfor vi gjør dette her, og det er fordi vi elsker United, sier Motty.

Luckhurst er enig med United-supporteren, og mener at det ikke burde være nordmannens ansvar å svare på vegne av eierne. Journalisten mener at Solskjær har blitt kastet under bussen de siste ukene, spesielt i forbindelse med Superligaen.

– Han håndterte Leeds-situasjonen veldig bra. Supporterne sang navnet hans under protesten i går, sier Manchester Evening News-journalisten.

EIERNE: Ole Gunnar Solskjær med Joel og Avram Glazer før Uniteds kvartfinale i Champions League mot Barcelona i 2019. Foto: Carl Recine

– Det vil komme flere protester

Motty er usikker på om favoritklubbens amerikanske eiere vil selge United, da de fortsatt tjener penger på klubben. Han er derimot helt sikker på at protestene vil fortsette frem mot sesongslutt.

– Det viktigste for meg som supporter er å protestere, vise frem problemet og forhåpentligvis tvinge dem til å agere, høre på oss og endre ting, sier han og legger til:

– Dette vil få momentum. Det vil komme flere protester. Det vil bli mer lidenskap og raseri. Dette kommer ikke til å forsvinne frem til eierne hører på oss, til de snakker med oss. Han bryr seg kanskje ikke om den ene protesten, men det er mer i vente.

Ogden tror søndagens protest er den største vi får se i denne omgang.

– Det vil komme protesten, men ikke så kraftig som vi så nå. Sikkerheten vil definitivt skjerpe seg betraktelig, sier journalisten.