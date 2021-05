Valgnederlaget kan ikke komme fort nok for Sylvi

Sylvi Listhaug har nærmest sagt det selv. Hun er ikke så opptatt av det kommende stortingsvalget. Det er neste stortingsvalg hun har siktet seg inn mot, i 2025, om fire år. Det er da hun skal levere.

Det kan være en klok strategi, ikke minst med tanke på de begredelige tallene Frp får på Kantars ferske partibarometer, utført på oppdrag for TV 2. Etter en bitteliten opptur forrige måned, dumper partiet tilbake til 8,6 prosent i mai. Det er nesten en halvering sammenlignet med sist valgresultat. Etter ett år med pandemi, ligger både Høyre, KrF og Venstre an til å tangere resultatet fra forrige valg. Kantars partibarometer viser at det er Frps kollaps som torpederer et mulig borgerlig flertall.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

Etter at de gikk ut av regjering har Frp plassert seg selv i dødens posisjon, for å låne et uttrykk fra travsporten. De fungerer nemlig som støtteparti til en regjering de ikke er en del av. Selv om de finner sammen med de andre opposisjonspartiene og påfører regjeringen et og annet nederlag i enkeltsaker, så er Frp i dag en uløselig del av det parlamentariske grunnlaget til Erna Solbergs regjering. Det er Frp som må sikre flertall for regjeringens budsjetter.

Hvis det blir borgerlig flertall etter valget, taler mye for at styrkeforholdene på borgerlig side er ganske like som i dag, med et Høyre som klart største parti, KrF og Venstre så vidt over sperregrensen og Frp et sted i mellom.

Hvordan skal Frp forholde seg til regjeringen Solberg hvis et slikt resultat inntreffer? Det er ikke lett å se. Gjennom denne valgkampen vil vi sikkert høre Listhaug gjenta til det kjedsommelige at Frp ikke vil støtte en regjering de selv ikke er en del av. Men det er jo i praksis det de gjør i dag.

I Norge har vi ikke såkalt investitur, hvor en regjering trenger aktiv støtte bak seg i parlamentet etter et valg. Regjeringen sitter til den enten blir kastet av et stortingsflertall eller går av frivillig.

La oss si at de fire borgerlige beholder flertall etter valget; hva skjer da? Det kan det bli krevende for Frp å leve opp til løftet om ikke å støtte en regjering de ikke er en del av. Det er uaktuelt for Listhaug å gå inn igjen i regjering med KrF og Venstre.

Et borgerlig kaos kan eventuelt ende med regjeringskrise og dannelse av en ren Høyre-regjering, men det vil uansett være de fire borgerlige partiene som må gjøre opp statsbudsjettene seg imellom. En borgerlig regjeringskollaps kan også ende med svenske tilstander, altså at Ap danner regjering til tross for borgerlig flertall. (I Sverige har sosialdemokratene styrt i snart to riksdagsperioder, til tross for stort borgerlig flertall. Partiene på høyresiden klarer nemlig ikke å samarbeide.) Men hvis Listhaugs Frp bidrar til å felle Solberg og innsette Støre, kan det fort slå tilbake på dem selv.

Det er heller ikke lett å se for seg at KrF og Venstre frivillig skal gå ut av det de selv omtaler som sin drømmeregjering. Høyre og Frp kan eventuelt forsøke å lokke Senterpartiet over til borgerlig side, men det er en «long shot». Trygve Slagsvold Vedum ser ut til å være på stikk motsatt vei, i retning fagbevegelsen med en retorikk om «vanlige arbeidsfolk» som Jonas Gahr Støre bare kan misunne ham.

Er det derimot noe vi har lært av norsk politikk de siste årene, så er det at vi skal være uhyre forsiktige med å spå om fremtiden, og i hvert fall være skråsikre. Mye kan skje på få måneder, ikke minst på noen få får.

Men uansett, det enkleste for Listhaug vil nok være om de borgerlige partiene tapte flertallet og fikk seg en restart fra opposisjon. Som nyvalgt partileder vil ikke et valgnederlag i høst være så tungt å bære for henne som det ville vært for Siv Jensen, som har ledet partiet i 15 år.

Høstens valg vil i stor grad handle om skadebegrensning for Listhaug. Fra en eventuell opposisjonsrolle vil hun få ro, og ikke minst rom, til å rendyrke en ny Frp-profil, fri for ansvar, med hovedmotstander Ap og et Senterparti bundet fast av ansvarlighet i regjering. Frp sliter nå, men det er bare 12 år siden Frp fikk godt over 20 prosent ved stortingsvalg og var klart største parti på borgerlig side. Det husker Listhaug.

Det er om fire år hun skal levere. Høstens valgnederlag kan egentlig ikke komme raskt nok for Sylvi Listhaug.