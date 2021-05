Klubblegende ut mot Old Trafford-stormerne: – Idioter og bråkmakere

Under søndagens protester mot klubbens amerikanske eiere, Glazer-familien, brøt Manchester United-supportere seg inn på Old Trafford.

Klubblegenden Peter Schmeichel går nå hardt ut mot disse supporterne.

– Jeg tror ikke det var de mest ihuga supporterne som var inne på stadion. Jeg tror det var idiotier og bråkmakere. Ingen av dem husker de gode dagene. Noen av dem var ikke engang født da Glazers kjøpte klubben. De ekte supporterne fortsetter å si ifra, men i ordentlige former, sier til CBS.

Glazer-familien har hatt kontroll på Manchester United siden 2005, men misnøyen har økt gradvis blant supporterne. Planene om å bli en del av en Superliga fikk begeret til å renne over for mange av storklubbens tilhengere.

I tillegg banestormerne på Old Trafford, var det søndag massive protester mot eierne utenfor stadion og ved spillerhotellet The Lowry.

Keeperhelten Schmeichel støtter at klubbens supportere uttrykker misnøye. Han mener klubbens amerikanske eiere nå bør benytte anledningen til å finne tilbake til det som gjorde Manchester United så suksessrike gjennom 1990-tallet og starten av 2000-tallet.

Dansken påpeker at Manchester United allerede er en kommersiell suksess, men at klubben må lykkes på samme måte på banen.

– Det er enkelt å kreve at Glazer-familiens avgang, men klubben kommer til å koste tre-fire-fem milliarder dollar. Hvem har pengene til å betale det for en fotballklubb? Hvis du ser på mulige eiere, kan de gjøre det bedre? Det kommer til å bli vanskelig. Det finnes eksempler, men ingen som vil betale den prislappen. Jeg foretrekker at vi jobber sammen med Glazer-familien for å endre klubben til slik den bør være. Jeg tror det er vilje i Glazer-familien til det, sier dansken.

TIDLIGERE LAGKAMERATER: Peter Schmeichel og Ole Gunnar Solskjær spilte sammen i Manchester United, men her spiller de for hvert sitt lag i fotballbyen. Foto: BILDBYRÅN

Protestene førte til at søndagens storkamp mellom Manchester United og Liverpool ble utsatt.

Schmeichel har ikke snakket med United-manager Ole Gunnar Solskjær etter demonstrasjone.

– Jeg tror han er ekstremt frustrert med situasjonen, for han er midt mellom to semifinaler, sier Schmeichel om sin tidligere lagkamerat.

Solskjær og United har med seg en 6-2-ledelse fra første kamp i Europaliga-semifinalen mot Roma.

Solskjær har ikke uttalt seg etter søndagens protester.

– Det er viktig at fansens meninger blir lyttet til og at vi kommuniserer bedre. Min jobb er å fokusere på fotballen og at vi har et best mulig lag. Som jeg har sagt tidligere så har jeg hatt støtte. Jeg har hatt fantastisk støtte fra klubben og eierne, og jeg er sikker på at de vil vise meg støtte til å ta det ett steg videre, sa Solskjær fredag om de varslede protestene.