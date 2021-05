Dette er årets deltakere i «71 grader nord kjendis»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Nå legger en ny gruppe kjendiser ut på tur for å kjempe seg mot Nordkapp. Vi har tatt en prat med dem før de pakket sekkene sine og dro.

En rekke kjendiser er klar for Norges vakreste eventyr gjennom programmet «71 grader nord», årets deltakere er:

Programleder Thomas Numme (51)

Tidligere «Senkveld»-programleder Thomas Numme forteller at han gleder seg veldig til å bli med på «71 grader nord kjendis», men innrømmer at han tror turen kommer til å bli veldig tøff.

UTFORDRING: Thomas Numme ønsker å utfordre seg selv ved å delta i «71 grader nord kjendis». Foto: Morten Bendiksen

– Jeg tror jeg kommer til å få litt sjokk, sier han til God kveld Norge.

Numme forklarer at han ikke er særlig glad i høyder eller å dykke under båter og er derfor spent på hva årets oppgaver blir.

– Jeg kommer nok til å få noen opplevelser jeg ikke søker til vanlig, men det er litt av poenget også. Jeg ønsker å utfordre meg selv, smiler han.

Programlederen innrømmer at han ikke er så veldig god på kart og kompass til tross for at han har prøvd seg på det før:

– Jeg har vært med i to orienteringsløp i mitt liv som ung gutt. I det første løpet kom jeg på siste plass, og i det andre løpet løp jeg meg vill og brøyt, ler han.

Artist Tshawe Baqwa (41)

Den godt kjente rapperen fra Madcon, Tshawe Baqwa, synes det blir spesielt å sove med fremmede mennesker under «71 grader nord kjendis».

FRYKT: Tshawe Baqwa sier han er redd for både høyder og vann, men ser frem til å oppleve den norske naturen. Foto: Morten Bendiksen

Han er også bekymret for at det skal bli snorking på kveldene etter å ha sett på Bernt Hulsker i «Kompani Lauritzen» som snorket mye der.

– Jeg har hatt mareritt om det. Jeg er et tolerant menneske, men det er fordi jeg har fått nok søvn. Hvis jeg ikke får det - hvilken fyr er jeg da foran kamera? spør han seg selv.

Han ser frem til å oppleve den norske naturen, men har en skrekk for høyder og vann.

– Det er en gudsfrykt og seriøst noia da, men motivasjonen for deltakelsen ligger i å konfrontere mine frykter, forklarer Baqwa.

– Jeg har noia for alt føler jeg - jeg er så bytryne, ler han.

Programleder Petter Schjerven (53)

NATURENS MANN: Petter Schjerven er godt vant til naturen og har sovet ute flere ganger før. Foto: Morten Bendiksen

Petter Schjerven fra programmer som «Typisk deg» og «Typisk norsk» har sovet ute i naturen flere ganger før.

– Jeg håper på helt spektakulære naturopplevelser, sier han til God kveld Norge.

Selv tror han at hans rolle kan bli å være den som drar frem naturerfaringen sin, finner en løsning og gir beskjed om når de bør skifte til noe tørt.

Schjerven har det også helt klart for seg hva han skal pakke med seg av private eiendeler i sekken:

– Jeg skal vel ha med meg en sixpence i tweed og kanskje et slips? ler han.

Freestylekjører Birk Ruud (21)

Birk Ruud søker mye fart og spenning gjennom sin karriere som freestylekjører, men også i «71 grader nord».

OPPLEVELSER: Birk Ruud håper han får oppleve mange kule steder under «71 grader nord kjendis». Foto: Morten Bendiksen

– Jeg håper vi får oppleve mange kule steder, sier Ruud som gleder seg veldig.

Han ser veldig frem til å bli kjent med alle de andre deltakerne og har øvd på å blant annet bruke kart og kompass i forkant av turen.

– Jeg har trent og forberedt meg mentalt, men jeg føler likevel jeg hopper litt inn i det. Jeg vet ikke hvordan det er å sove i telt så mange dager i strekk og gå så mye, forklarer han.

Ruud har sett på programmet flere ganger med familien sin og forteller at de er spent på hans vegne. Selv har han klart noen ønsker for hva de skal gjøre på turen:

– Klatring, fallskjermhopping eller strikkhopping. Alt av ting som jeg ikke vanligvis gjør, smiler han.

Komiker Rasmus Wold (29)

Rasmus Wold forventer at det kommer til å bli tøft ettersom han defineres seg selv som et komfortmenneske.

VARMEPLASTER: Rasmus Wold har pakket med seg varmeplaster i sekken for å unngå å fryse under etappene. Foto: Morten Bendiksen

Likevel var en deltakelse i «71 grader nord kjendis» på hans bucket list:

– Jeg har lyst til å utfordre meg selv og prøve nye ting, forteller han.

Han tror været og temperaturen vil ha mye å si for hvordan oppholdet hans blir:

– Jeg tror frykten min er for kulde og det å ta på seg våte klær på morningen for å så gå på tur i 15 timer, forklarer han.

For å unngå å bli kald på turen har han pakket med seg to varmeplaster som passer i nakken.

– Det er sikkert noe de andre ikke har tenkt på, legger han til.

Bokser Cecilia Brækhus (39)

Proffbokser Cecilia Brækhus kjenner seg klar for tur og ser frem til alle opplevelsene.

FYSISK: Cecilia Brækhus ser frem til de fysiske utfordringene og å få se Norge på turen. Foto: Morten Bendiksen

– Jeg gleder meg til de fysiske utfordringene som å klatre og gjøre ting jeg ikke får gjort i hverdagen. Så gleder jeg meg også til å se Norge, verdens vakreste land, sier hun.

Til vanlig er hun vant til en hverdag med struktur og planer på hva hun skal gjøre og spise. Dersom hun ikke får nok mat tror hun at hun kommer til å bli litt gretten.

– Det blir spesielt å forholde seg til turmat og lite søvn. Jeg sover til vanlig ti timer i døgnet, og nå blir det kanskje seks eller syv timer med en som snorker deg i øret, forteller hun.

Ettersom hun er en individuell idrettsutøver er hun spent på hvordan det vil bli å jobbe i team.

Artist Silya Nymoen (43)

Silya Nymoen følte hun trengte noe spennende å gjøre i koronatiden og takket derfor ja til å bli med på «71 grader nord kjendis» i år.

– Dette er et lite spark i rumpa: «kom igjen og vær med på noe crazy!», forteller hun.

Nymoen har tidligere takket nei to ganger til å være med, men det føltes riktig denne gangen.

SA ENDELIG JA: Silya Nymoen forteller at hun tidligere har takket nei til å delta i «71 grader nord kjendis» to ganger. I år føltes det riktig for henne å takke ja. Foto: Morten Bendiksen

Hun er litt usikker på hvordan hun blir etter en lengre tid uten mat og nok søvn, men har en anelse:

– Kanskje jeg blir et monster? En drage? ler hun.

Hun har bestemt seg for at hun absolutt ikke skal synge på turen selv om hun er artist, og har likevel tenkt å pakke med noe i sekken for å bevare litt av seg selv.

– Jeg skal ha med meg en leppestift, og så kanskje et par slike hodetørkler bare for å huske på hvem jeg er, smiler hun.

Youtuber Agnete (Agnetesh) Husebye (25)

Det er ikke lenge siden vi så Husebye svinge seg på parketten i «Skal vi danse», og nå er youtuberen klar for den norske naturen.

MOTIVASJONSBREV: Agnete Husebye har gjemt to uleste motivasjonsbrev bak i en bok hun skal ha med i sekken. Foto: Morten Bendiksen

Hun gleder seg til å dra på tur, men tror det også kan bli utfordrende:

– Jeg vet at jeg sikkert kommer til å gråte masse, det blir jævlig og jeg blir lei meg, sier hun og legger kjapt til:

– Men det kommer til å være helt sykt, og jeg kommer til å gjøre ting jeg aldri ville gjort ellers.

I sekken har hun pakket en notatbok hun har planlagt å skrive i underveis. Hun har også lagt inn noen bilder av familie, venner og hunden.

Det er likevel en side i boka hun enda ikke har sett - det er av en helt spesiell grunn:

– Jeg har fått en venninne og mamma til å skrive et motivasjonsbrev til meg bak i boka - det har jeg ikke sett på enda. Så når jeg er mest nede kan jeg lese hva de skriver, gråte litt og kjempe videre, smiler Husebye.

Danser Mona Berntsen (31)

Mona Berntsen er godt kjent som dommer i «Norske talenter» og har vært en av danserne til artist Justin Bieber. Hun ser frem til å være med i Norges vakreste eventyr:

SPENT: Mona Berntsen tror hun kommer til å lære mye om seg selv under «71 grader nord kjendis». Foto: Morten Bendiksen

– Jeg håper jeg får oppleve mest mulig, og at det blir et fint minne for livet, sier hun.

Hun er ikke redd for høyder eller vann, men håper absolutt at hun ikke må hoppe ut av et fly.

Berntsen tror hun kan hente noen fordeler fra det at hun jobber som danser:

– Jeg er vant til å være mye på tur og prestere mens jeg har vondter, og utholdet på den måten, det tror jeg kan være et steg i riktig retning, forteller hun.

Hun understreker at dansing likevel er noe hun kan og at det gjør det hele litt annerledes.

– Nå skal jeg gjøre noe jeg ikke kan, men det blir veldig spennened. Jeg tror jeg kommer til å lære mye om meg selv, sier Berntsen.

TV-personlighet og influenser Aurora Gude (28)

Aurora Gude har tidligere vunnet «Paradise Hotel» og deltatt i realityprogrammer som «Camp Kulinaris» og «Charterfeber».

VIL OVERRASKE: Aurora Gude håper hun kan overraske under «71 grader nord kjendis» og vise at hun er sterkere og tøffere enn folk kanskje tror. Foto: Morten Bendiksen

Gude forklarer at hun ofte møter en del fordommer ettersom hun liker å sminke seg og har en hund av rasen Chihuahua. Nå tror hun Norge kommer til å få et nytt bilde av henne:

– Jeg tror mange kommer til å bli overrasket over at jeg er mye sterkere og tøffere enn hva de kanskje tror fra før av, sier hun til God kveld Norge.

Gude forklarer at det hun er mest redd for er at hun har en fjellfobi:

– Jeg får en sorgfølelse i kroppen når jeg er rundt, og ser, fjell. Det handler ikke om høyden, men fjellet i seg selv, forteller hun.

Influenseren håper at de andre deltakerne vil ta hennes fjellfobi seriøst og ikke gjøre narr av henne for det.

Med seg i sekken har hun med et bilde av hundene sine og en liten krystrall.

– Dersom jeg har det vanskelig skal den få frem kjærligheten i kropp og sinnet igjen, fordi det er kjærlighet som er kilden til det gode, forklarer hun.