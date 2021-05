– Begynner å lure på om det er aldersdiskriminering

Mandag ble det kjent at Ragnhild Haga vrakes fra langrennslandslaget kommende sesong. TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad er overrasket.

– For meg er det et stort under. Hun tok sølv i NM, hun var helt oppe på fjerdeplass i verdenscupen før VM, var beste norske bak Therese Johaug på 10 km fri i VM og har absolutt snudd den negative trenden hun var inne i, påpeker han.

– Hvorfor hun ikke er på landslaget neste sesong, kan man bare spekulere i. Jeg begynner å lure på om det rett og slett er aldersdiskriminering vi er vitne til fra landslagets hold, fortsetter Skinstad.

– Har ingen annen forklaring

Han viser til vrakingen av Kathrine Harsem (32) tidligere i vinter. Hun fikk ikke gå verdenscupavslutningen fordi yngre løpere ble prioritert.

– Vi hadde en situasjon i vinter der Kathrine Harsem ble vraket på tross av resultater og på grunn av alder. Nå rapporteres det fra landslagshold om at de skal satse på sprint, som nødvendigvis betyr yngre utøvere. At Ragnhild Haga, som er på vei inn i sin beste alder som langrennsløper, vrakes har jeg ingen annen forklaring på enn at de rett og slett bruker alderen hennes mot henne, mener Skinstad.

Langrennssjef Espen Bjervig ønsker ikke å kommentere Skinstads utspill om aldersdiskriminering.

– Laguttaket offentliggjøres i morgen, før dette så kommenterer jeg ikke noe angående laguttak, melder han til TV 2.

Ved siden av Haga er det også klart at Finn-Hågen Krogh og Didrik Tønseth vrakes fra landslaget.



– En vanskeligere vei tilbake

For Haga får det store konsekvenser å stå utenfor i en OL-sesong. Veien til Beijing blir langt tøffere.

– Det betyr naturligvis veldig mye, særlig for et OL som venter i høyden. Det vil innebære et høydeprogram i forkant, og det vil si masse ekstrautgifter for Ragnhild Haga og en vanskeligere vei tilbake til toppnivå. Er det ei som klarer det, så er det Ragnhild Haga, sier Skinstad.

Da TV 2 snakket med Haga tidligere mandag medga hun at høydeoppholdene ville gi en økonomisk utfordring.

– I tillegg må jeg finne ut av hvordan jeg løser det økonomisk når det kommer til å trene i høyden. Det er flere ulemper med å ikke være på landslaget, sa Haga da.

30-åringen fikk beskjeden om vrakingen for en ukes tid siden.

– Det er tungt. Særlig når man er veldig motivert. Litt tøft å høre at de prioriterer som de gjør. Skjønte ikke argumentene helt. Så jeg ble litt overrasket, sa Haga.

– Hvilke argumenter fikk du?

– De sier at resultatene kunne være godt nok, men vil ha flere sprintere på laget. Man må ha en sammensetning av sprint og distanse på laget, men det virker som de fokuserer veldig på sprint inn mot OL.