Ingen fortjener dette

Er det egentlig behov for en holdningsendring?

Et svalestup i kommentarfeltet på Facebook viser at det fortsatt trengs. I høyeste grad. For det finnes ikke noe annet sted som viser til homofobien i samfunnet som kommentarfeltet på Facebook.

De bygger hverandre opp

En ser på Amnesty sin statistikk at 1 av 5 nordmenn synes fortsatt det er ubehagelig å se to av samme kjønn kysse eller klemme. En merker dog ikke noe til det på gata eller i hverdagen. Det er på Facebook at homohatet kommer frem.

På Facebook kan nettrollene samles, føle fellesskap og angripe mennesker de ikke kjenner seg igjen i. De bygger hverandre opp, sier seg enig i og får understreket deres privilegium i å ha disse meningene. I Norge er det tross alt ytringsfrihet, om det da er hatefulle kommentarer har det for dem ingenting å si. Ytringsfrihet skal vises til med flagget til topps.

Det må da være greit, det er tross alt «vi» som mennesker avisartiklene handler om, som har valgt å være offentlige. Det er det de sier til seg selv, i det de uttaler at vi ikke burde ha barn, at vi har en genfeil som homofile og at vi går i mot naturens gang ved vår eksistens.

Mobbekulturen som finnes i kommentarfeltene skal innimellom tilsi at folk ikke har forståelse for at det som skrives i offentlig kommentarfelt er synlig for alle. For jeg tror egentlig ikke det blir tenkt så mye på konsekvenser, så lenge en får kjent på kommentarfeltets tilhørighet i nuet.

Da Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud delte nyheten om at de skal bli foreldre sammen opplevde de å bli hetset i kommentarfeltet

Det de som ytrer hat i kommentarfeltet kanskje glemmer, er at det er ikke meg og Lene dette er tungt for å lese disse kommentarene. Vi har en hel heiagjeng i ryggen, vi har støtte fra nære og kjære, vi har støtte fra mennesker vi aldri har møtt og vi mottar støtte fra våre største forbilder. Vi er privilegerte. Ja, vi står fremst i stormen og mottar mest dritt, men vi mottar virkelig mye kjærlighet også.

Hva med nett-trollenes nærmeste?

Vi kan selvsagt kjenne et stikk rundt de ignorante og kunnskapsløse holdningene, men de som virkelig får lide av hatet som blir kastet ut på Facebook er de som står nett-trollene nærmest.

De som ser at egne familiemedlem slenger hat om homofili og IVF-prosessen som så mange må gå gjennom. De som blir skadet av kommentarene kan være dine barn, dine besteforeldre eller dine kollegaer som er i skapet og kjenner på skam rundt homofili som blir forsterket ved hatet du slenger ut.

Det er 7 prosent av befolkningen som er skeive, det er 1 av 8 heterofile par som sliter med å unnfange barn på naturlig vis.

Den påførte skammen er så salig under beltestedet på en gruppe som allerede kjenner på tabubelagte følelser og annerledeshet i samfunnet. Så når du slenger ut dette hatet på nettet, er det virkelig noe du ønsker at mennesker du er glad i skal se? For det er menneskene du er glad i som skjuler sine vanskelige følelser for deg i håp om å ikke bli dømt av deg. Ikke vi. Det er ikke oss du skader, det er de.

Fortsatt viktig å normalisere

Kommentarfeltene viser at normalisering og synlighet fortsatt er nødvendig. Både når det kommer til det å snakke høyt rundt det å måtte gå gjennom IVF-behandling og når det kommer til det å være skeiv. Det viser viktigheten av skeiv representasjon i media og i hverdagen. Det gjør at vi føler det vi snakker om og skriver om er enda viktigere.

Ingen mennesker fortjener å føle at kjærligheten deres ikke er verdig. For det er den i høyeste grad, enten du er skeiv, streit eller ninja❤️🏳️🌈

