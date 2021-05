Lokalavis: Klubbhelt returnerer til Viking etter terminering av kontrakt

Zlatko Tripic (28) er klar for Viking, melder Stavanger Aftenblad.

Tyrkiske Göztepe opplyser mandag at klubben har kommet til enighet med Zlatko Tripic om å terminere spillerens kontrakt.

Ifølge Stavanger Aftenblad blir Viking neste stopp for 28-åringen. Lokalavisen skriver at Tripic er enig med Viking om en kontrakt for de neste fem sesongene.

– Det er klar nå at Tripic er frigjort fra Göztepe. Det er slik at han er på vei til Stavanger, og skal gjennomføre en medisinsk test. Dersom alt går etter planen blir han Viking-spiller, sier Viking-direktør Eirik Bjørnø til Dagbladet.

I Stavanger er Tripic en klubbfavoritt etter å ha vært svært toneangivende i klubbens opprykk i 2018 og cuptriumfen den påfølgende sesongen.

– Det er kjempemorsomt for både Viking og alle som følger Eliteserien. Tripic kan fort bli en av de største profilene i Eliteserien. Vi husker godt hva han gjorde sist. Da ledet han Viking til gull på Ullevaal. De gjorde det også godt i ligaen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er en klassespiller som Viking-fansen elsker, og nå er det nok god stemning i Stavanger, for Viking har et virkelig spennende lag nå. Spesielt offensivt ser det veldig, vedlig bra ut med Veton Berisha, Yann-Erik de Lanlay, Kevin Kabran og nå Tripic. Da har de mange forskjellige ting å spille på, sier Mathisen.

Etter 2019-sesongen gikk Tripic til Izmir-klubben Göztepe. Lyngdølen har tidligere spilt i Molde, Start, Greuther Fürth og Sheriff Tiraspol.

Zlatko Tripic står med tre scoringer og fire målgovende på 31 kamper i Süper Lig denne sesongen. Göztepe er nummer ni i toppdivisjonen.

– Jeg forventer at Tripic går inn og blir en dominant spiller i Eliteserien. Han kan spille i flere posisjoner offensivt, men jeg synes han alltid har vært best ute til venstre når han kan komme litt inn i banen. Der er også Kabran best, men begge kan også håndtere andre roller. De har flere anvendelige spillere offensivt, sier Mathisen.