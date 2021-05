TV 2s ekspert totalt uenig med United-legende om Cavani

Se Roma–Manchester United på TV 2 torsdag fra 21.00! (Sendingen starter på TV 2 Sport 1 og Sumo klokken 20.00)

Mot slutten av forrige uke kom rapportene om at Edinson Cavani (34) nærmer seg en ny kontrakt med Manchester United.

Ole Gunnar Solskjær var selv åpen om at han vil gjøre alt han kan for at 34-åringen skal bli hos Manchester United én sesong til. Det mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller at Solskjær gjør rett i.

– Ja, det synes jeg. Jeg ser ingen grunn til at de ikke burde jobbe for å få beholde ham.

– Hvorfor?

– Han har jo slitt med noen småskader, men totalt sett har han vist nok til at det var verdt å hente ham. Egentlig synes jeg det ligner litt på en genistrek. En ting er at han har levert mål og noen av dem viktige, men også typen han er. Det han har vært med på før og bringer inn i gruppen. Han setter høye krav til dem rundt seg. Det er lite å tape på å få ham med et år til.

Den uruguayanske målmaskinen kom til klubben før sesongen etter at kontrakten hans med PSG hadde gått ut. Totalt har det blitt tolv mål og fem målgivende pasninger på 33 opptredener i den røde drakten.

Simen Stamsø-Møller mener Marcus Rashford hadde hatt godt av én sesong til med uruguayaneren.

– Han er en perfekt læremester for de unge angrepsspillerne til United. Dersom Rashford har planer om å bli en rendyrket spiss, så er det akkurat de kvalitetene Cavani har, som han mangler, sier TV 2s ekspert.

Uenighet blant United-legendene

Både Roy Keane og Andy Cole uttalte seg om den mulige forlengelsen etter at den ble kjent forrige helg.

Under Sky Sports sending gjorde Keane det klart at Manchester United heller bør kjøpe en ny spiss, enn å forlenge avtalen med Cavani. Aller helst håper han at gamleklubben henter Harry Kane.

– Jeg håper egentlig at de ikke beholder ham. Da kan de havne i situasjonen hvor de tenker at de ikke trenger å kjøpe en ny spiss, sa Keane under Sky Sports-sendingen.

– Han er 34 år gammel. Dersom du tenker at han vil sørge for at Manchester United vinner ligatittelen neste år, så bare glem det.

Den tidligere storscoreren Andy Cole er uenig med Roy Keane og håper på sin side at Solskjær klarer å overtale uruguayaneren til å forlenge kontrakten.

– Jeg hadde blitt veldig glad om Edinson valgte å bli. Han har vært strålende for Manchester United, sa den tidligere storscoreren under Sky Sports sending.

– Dersom man klarer å holde ham frisk, så vil han score mange mål.

Mener det optimale hadde vært å selge Martial

Simen Stamsø-Møller mener Cavani bør være en del av planene selv om United skulle finne på å bruke mye penger på en ny spiss.

– Det optimale for Manchester United hadde vært om en klubb brukte mye penger på Anthony Martial. Da kunne de brukt de pengene og litt til på en spiss de virkelig har lyst på, men samtidig beholdt Cavani. Slik det ser ut nå så tror jeg det er litt kritisk om de mister Cavani og ikke får inn en ny spiss, sier Stamsø-Møller.

– Hvorfor er det kritisk?

– Da blir de svekket på spissplass. Det er en posisjon de egentlig burde styrket. Når man ser på konkurransen de har med Manchester City, så har man ikke råd til å ta et bittelite steg tilbake. Det er ikke slik at Cavani er forskjellen på om United klarer å utfordre City, men han kan gi dem noen viktige poeng i jakten.

Etter kalasseieren mot Roma i første semifinale ligger alt til rette for at rødtrøyene spiller Europa League-finale mot enten Arsenal eller Villarreal senere i mai.

En som kan få en viktig rolle der er Edinson Cavani.

– Dersom man har kvalitet mellom hendene, så bør man ikke slippe det. Cavani er en klassespiss, sier TV 2s fotballekspert.

