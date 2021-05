Krogh vraket fra landslaget

Finn-Hågen Krogh blir ikke en del av landslaget kommende sesong.

Det bekrefter finnmarkingen til NRK.

– Så jeg synes det er litt forunderlig at de ikke har lyst til å satse videre på meg. Jeg føler at bak (Johannes Høsflot) Klæbo, så har jeg vært den mest stabile skøytesprinteren i Norge de siste årene. Selv når jeg ikke er i form, føler jeg at jeg kan hevde meg der, sier Krogh til NRK.

Landslagsuttaket offentliggjøres på en pressekonferanse tirsdag.

– Det jeg fikk høre er at jeg mister plassen og at det ikke kommer noen nye inn. De ønsker en litt mer jevn fordeling kjønnsmessig. Jeg synes det er litt rart, egentlig, at de kutter sprintlaget til fem løpere. Det er veldig fint å være seks på et lag. Da har man et heat på sprintøkter, sier Krogh til NRK.

I Lahti-VM i 2017 var Krogh ankermann da det norske laget ble verdensmestere på sprinten. Han tok bronse på skiathlon i samme mesterskap. I Falun to år tidligere tok han lagsprintgull sammen med Petter Northug. Krogh har også åtte seirer i verdenscupen.

– Det var ingen stor overraskelse, dessverre. Selv om det ikke nødvendigvis kommer noen nye inn på laget som tar Kroghs plass, har resultatene de siste par årene vært for ustabile til å forsvare en landslagsplass, sier TV 2s langrennekspert Petter Soleng Skinstad.

– Da det heller ikke ble noen VM-tur på Krogh i år, samtidig som han ikke klarte å levere verken i nasjonale renn eller verdenscup, lå det i kortene at det ikke ble landslagsplass kommende sesong, mener Skinstad.

Forrige uke bekreftet Didrik Tønseth at også han er ute av landslaget. Ragnhild Haga offentliggjorde mandag at også hun er landslagsvraket.

Krogh bekrefter at han satser videre mot OL i Beijing neste år.

– OL-programmet i Beijing passer imidlertid Krogh godt, som på sitt beste kan være medaljekandidat på en rekke distanser. Stafetthelten fra 2017 har fortsatt til gode å få fullklaff i et OL, så forhåpentligvis lar han seg inspirere av vrakingen. Da kan vi faktisk se både Krogh, Tønseth og Haga i OL neste år, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.