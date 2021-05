Volkswagen har vært Norges mest solgte bilmerke i en årrekke. Men de første månedene av 2021 ble de frakjørt av flere konkurrenter.

Nå er registreringstallene for april akkurat offisielle, og de viser av VW slår kraftig tilbake.

Den elektriske SUV-en ID.4 er nemlig med solid margin Norges mest solgte bil denne måneden.

Hele 1.824 eksemplarer ble registrert i april. Det er nesten 1.000 biler mer enn bilene på andre - og tredjeplass: Nemlig Toyota RAV4 med 890 og Volvo XC40 med 858 eksemplarer.

Har kommet med rimeligere utgaver

Det høye antallet løfter også Volkswagen opp på tredjeplass blant merkene. 4.749 eksemplarer er fasiten så langt i år. Toyota på førsteplass har på sin side registrert 5.843 biler, mens Volvo på andre kan notere seg for 5.381 biler. Hvor lenge Volkswagen kommer til å ligge bak disse to, er nok et ganske åpent spørsmål.

Bilene Volkswagen-forhandlerne nå leverer ut, er de som først ble bestilt av kundene, mange av dem har ventet lenge på å få bil. Nå har VW også introdusert rimeligere utgaver av ID.4. Og i forrige uke åpnet de også for bestilling av GTX-utgaven.

ID.4 kom til Norge mens det fortsatt var snø mange steder i landet. Men utleveringene startet ikke for alvor før i april.

Alt på stell fra starten av

Sistnevnte er ventet å bli svært etterspurt i Norge. Så langt har VW bare solgt ID.4-utgaver med bakhjulsdrift. GTX har 4x4. Og elektrisk SUV med firehjulstrekk er noe vi vet svært mange norske kunder har lyst på.

Topp 10: Slik ser bilsalget ut i Norge i april. Tabell fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. (OFV)

ID.4 gir også den norske importøren og forhandlerne en etterlengtet opptur, etter at lanseringen av mer kompakte ID.3 ikke gikk helt på skinner. Bilen ble først forsinket, så kom den ut på markedet en smule uferdig. Software-problemer og et assortert utvalg feilmeldinger/funksjoner som ikke har virket, er noe av det som preget ID.3 i begynnelsen. På ID.4 skal imidlertid alt være på stell helt fra starten av.

Etter at lanseringsmodellene ID.4 1st og ID.4 1st Max var sluttsolgt fra fabrikk, åpnet Volkswagen for bestilling av modeller basert på to motoreffekter og to batteristørrelser.

Dette er GTX_utgaven av ID.4, den kommer med firehjulstrekk som standard.

Norske priser er klare

Motoreffektene som nå tilbys er på 170 eller 204 hk. Batteripakkene er på 52 eller 77 kWt. VW stiller med syv ferdigspesifiserte modeller og de første bilene skal begynne å leveres ut i mai.

Innstegsmodellen er utgaven som heter ID.4 Pure Performance, den har startpris på gunstige 359.700 kroner. Bilen har en rekkevidde på inntil 343 kilometer.

I forrige uke slapp VW prisene på GTX-utgaven. Den starter på 459.900 kroner, inkludert frakt og levering i Oslo.

Kommer til sommeren

ID.4 GTX har batteripakken på 77 kWt netto kapasitet. Det gir en rekkevidde på inntil 475 kilometer (WLTP).

Plassforholdene er uforandret i den firehjulsdrevne GTX-modellen: Bagasjerommet har et volum på 543 liter, som kan økes til 1.575 liter ved å legge ned bakseteryggen. Tillatt tilhengervekt er på 1.200 kilo.

De første ID.4 GTX kommer til Norge i sommer, og utleveringene til kunder er forventet fra slutten av sommeren, noe som tilsier normale leveringstider. Kundene kan velge mellom syv ulike utstyrspakker.

