Sjokkfunn på solarier: – Jeg skal aldri ta sol igjen

Flere av landets solsentre har korona-åpent. Men hvor trygt er det å legge seg i ei solseng i disse dager?

TV 2 hjelper deg har sjekket renholdet på seks solsentre i Oslo. Her fant vi generelt dårlig renhold, og på to av dem var det sædrester på veggene.



Kontaktpunkter som dørhåndtak, tastatur og pute var heller ikke vasket på to dager, viser våre stikkprøver.

– En smittebombe

Tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Bjørg Marit Andersen, er svært skeptisk til at solsentre har fått holde åpent under strenge korona-restriksjoner.

– Dette er en smittebombe. Det er forhold som gjør at de burde vært stengt på flekken. Bjørg Marit Andersen, tidligere smittevernoverlege.

– Fordi bakterier og virus her kan føre til stor smittespredning, sier Andersen.

Og om funnene fra TV 2 hjelper deg sin undersøkelse, er hun klar i sin tale:

– Dette er en smittebombe. Det er forhold som gjør at de burde vært stengt på flekken, sier hun.

Reagerte på renholdet

Også i 2016 testet TV 2 hjelper deg renholdet på solarier i Oslo.

Denne gangen var det et tips fra en bruker som gjorde at TV 2 hjelper deg ville sjekke tilstanden på solariene en gang til. Helge Skaug tar ofte solarium i Oslo, og reagerte på renholdet da han skulle ta sol i mars.

– Det var gamle svetteflekker og et tykt fettlag med støv bak solsenga. Jeg har ikke tatt sol noe sted siden det, sier Skaug.

Når han får vite om bakteriemengder og sædrester, reagerer han kraftig:

– Æsj, nei du tuller!? Jeg skal aldri ta sol igjen, for å si det sånn, sier Skaug.

Sædrester og dårlig renhold

Sentrene som er sjekket hos Brun og Blid er Majorstua, Parkveien 21 og Storgata. Hos Solhuset er det sentrene på Bryn, Storo og Sandvika som er undersøkt.

TV 2 hjelper deg sin undersøkelse viser at i løpet av to døgn har verken håndtak på seng, tastatur, dørhåndtak eller hodeputer blitt vasket hos verken Brun og Blid eller Solhuset.

På ett av rommene til Brun og Blid kunne det se ut som det var gjort et forsøk på å tørke av noen av kontaktpunktene.

SÆD-SJOKK: På to av tre sentre hos Brun og Blid fant vi sædrester på veggene. Foto: Line Barka/TV 2 hjelper deg.

Det til tross for at begge sentre skriver at de følger FHIs sine anbefalinger om rengjøring, og legger vekt på berøringsflater og kontaktpunkter.

Det er Brun og Blid som kommer dårligst ut. Der viste bakterietester at renholdet var betydelig dårligere enn hos Solhuset. Det var også på to av Brun og Blids sentre det ble funnet sædrester på veggene.

– Jeg hadde forventet at vi fant nesten ingenting. Dette burde vært spritvasket. Det er skuffende, sier daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam, som har analysert testene for TV 2 hjelper deg.

Også den tidligere smittevernoverlegen reagerer:

– Her er det massevis av mennesker som intetanende blir utsatt for smitte, sier Andersen.

Dette svarer solsentrene

Solhuset skriver at de syns det er positivt at TV 2 hjelper deg har sjekket renholdet på solsentre, så det kan bli enda bedre. De skriver at de vasker over kontaktflater og tastatur ved behov og minst en gang i uka:

«Vi vasker daglig over solsenger og flater, men vi er nok mest fokusert på det vi ser med øynene, slik som fingermerker og flekker. I våre rutiner fokuserer vi ekstra på kontaktpunkter en gang pr uke i tillegg til det daglige renholdet. Vi vil fremover gjøre dette hyppigere.»

De hevder også at virus som Covid-19 ikke lever lenge i solarium, fordi det ifølge forskningsstudier inaktiveres av UV-lys i solarier. Dette avviser Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet overfor TV 2 hjelper deg.

Brun og Blid-direktør Thorbjørn Frantzen er skuffet over resultatene. Han sier de har fokus på kontaktpunkter, og at disse skal vaskes en til fem ganger om dagen utifra størrelsen på senteret, samt besøkstall.

– Det er slurvete rett og slett. Vi er ikke flinke nok til å følge opp rutinene. Det er mitt ansvar å passe på, så det er jeg som ikke har gjort jobben min, sier Frantzen.

Han sier de blir nødt til å kontrollere renholdet oftere, for å sørge for at rutinene blir fulgt.

Ingen kjente smittetilfeller

Frantzen er imidlertid overrasket over funnene av sædrester på veggene.

– På veggene!? Det skal jo ikke være sæd på veggene. Men ja, folk gjør jo mye rart. Det er jo skuffende at dere har funnet så mye.

Han sier de ikke vasker veggene hver eneste dag, men antas at de vaskes rundt én gang i måneden. Han er imidlertid ikke enig i at solariene er en smittebombe og at de burde være stengt:

– Vi har ikke hatt ett eneste smittetilfelle på våre sentre. Det er store avstander mellom kundene og det er private rom, så de er ikke i nærheten av hverandre, sier Frantzen.

Slik er testen gjennomført

Renhold av kontaktpunkter over tid:

Ble gjort på to tilfeldig utvalgte rom på to sentre fra hver kjede (Bryn og Storo hos Solhuset, Majorstua og Parkveien 21 hos Brun og Blid).

På rommene ble det smurt en UV-krem som er usynlig for det blotte øyet, men lyser opp under UV-lys. Kremen vaskes svært lett av med en fuktig klut eller papir. Kremen ble smurt på dørhåndtak, håndtak på solseng, tastatur på solseng og hodepute på solseng.

Resultat: Etter to døgn sjekket TV 2 hjelper deg om kremen var vasket av. Med unntak av ett rom hos Brun og Blid, der det kunne se ut som det var tørket litt av noen av kontaktpunktene, var ingen av kontaktpunktene vasket hos noen av sentrene.

Generelt renhold:

Ble målt ved hjelp av en ATP-måler, et avansert måleapparat som viser antall mikroorganismer på en overflate og er et anerkjent verktøy for å måle renhold. Resultater på under 1000 indikerer godt renhold og regnes som «rent». Jo høyere tall, jo dårligere renhold.

Flatene som ble sjekket lå stort sett på under 1000, med noen få unntak hos begge kjeder. Ingen av resultatene var imidlertid spesielt høye.

På hvert rom ble det også tatt en bakterieprøve fra en tilfeldig flate (seng, pute, tastatur eller håndtak). Her var det tilnærmet ingen bakterier på prøvene fra Solhuset, men det var derimot mye vekst på prøvene fra Brun og Blid. Prøvene påviste kun normale hudbakterier, men indikerer at det generelle renholdet er for dårlig.

Sædtest: