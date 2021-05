Legger frem nye tiltak i Bergen

Det er registrert 22 nye smittetilfeller i Bergen det siste døgnet.

- I dag skulle jeg ønske at jeg hadde gode nyheter til alle sammen, men slik situasjonen er nå, har jeg dessverre ikke det. Grunnsmitten er fortsatt for høy, og situasjonen er fortsatt bekymringsfull, åpnet byrådsleder Roger Valhammer (Ap) pressekonferansen.

Det vil fortsatt være munnbindpåbud der det ikke er mulig å holde en meters avstand, besøk i andre husstander vil være begrenset til to personer, og svømmehaller, badeland og lignende må stort sett holdes stengt.



Selv om en del av de strenge tiltakene opprettholdes, gjøres det lettelser for barn og unge.

- Etter råd fra FHI og lokale myndigheter åpner vi for innendørs idretts- og fritidsaktivitet for de under 20 år. De blir altså lov å trene inne igjen, men det er ikke lov å ha innendørs kamper, stevner og cuper.

Svømmehaller vil kunne åpne for enkelte, blant annet for skolesvømming.



Kommunens gjeldende tiltak går ut mandag og Folkehelseinstituttet (FHI) har bedt kommunen om å vurdere lettelser for barn og unge. Helsebyråd Beate Husa (KrF) sa selv til Bergensavisen søndag at barn og unge vil blir prioritert.

FHI er samtidig tydelige på at det fremdeles bør være lokale tiltak i Bergen, ifølge avisa.

Også medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen er til stede på pressekonferansen.

Det siste smittetallet er tre flere enn døgnet før, men seks færre enn for en uke siden og fem færre enn både ukesnittet og snittet de siste 14 dagene.

