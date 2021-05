Ble overrasket under innspillingen: – Forstod ikke hvor tøft det var

Det måtte hele tre dimmekamper til for å danke ut Ulrikke Brandstorp fra Kompani Lauritzen, og det måtte en «professor» til for å slå henne.

Etter et strategisk spill på slagmarken mot lærer og forfatter Håvard Tjora (43), var det Ulrikke Brandstorp som trakk det korteste strået i Kompani Lauritzens syvende dimmekamp.

– Jeg gikk i strategisk spill mot geniet. Professoren. Så jeg føler det å tape for han ikke var så galt, egentlig. Det var best av tre, og jeg vant første runde. Så det var en seier i seg selv, sier Brandstorp til TV 2 etter å ha vinket farvel til de seks gjenværende aspirantene.

LURT SMIL: Håvard Tjora stakk av med en knepen seier. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Det krevde mye av meg

Tidligere samme dag måtte 25-åringen bryne seg på sin største skrekk under øvelsen «Zakarias», hvor alle måtte rappellere ned en 97 meter høy mur.

Hun mener det var uunngåelig å ikke havne nederst på den sammenlagte poenglisten.

96 METER: Demningen Zakariasdammen i Tafjord. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Med tanke på at det var mot og høyde som var dagens tema, så tror jeg virkelig ikke at jeg kunne gjort så veldig mye annerledes for å unngå å havne i dimmekamp. Jeg har gjort mitt beste hele veien og er ekstremt fornøyd med det, forklarer hun.

Det måtte altså tre dimmekamper til for å få ut den blide østfoldingen.

– Alle gode ting er tre, så det måtte tre til for å få mor Brandstorp ut. Men i dag synes jeg det var ekstra tungt å gå i dimmekamp med tanke på at jeg har brukt så mye energi på å faktisk utfordre høydeskrekken. Det krevde så mye av meg. Så det var litt ekstra tungt i dag. Men jeg er superfornøyd og stolt av meg selv.

MOTSTANDERE: Håvard Tjora og Ulrikke Brandstorp etter dimmekampen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Hvordan vil du beskrive det du har vært med på?

– Det kan ikke beskrives. Personlig forstod jeg ikke hvor tøft det var før jeg kom inn. Vi er på døgnet rundt. Når kameraene ikke er der, så er det befaler. Du er virkelig i en militærleir, forklarer Brandstorp.

UREDD: Ulrikke gjennomfører baklengs militærstup. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Fikk sjokk

Selv om hun prøver å møte hver dag med et smil om munnen, satte deltakelsen i Kompani Lauritzen et støkk i 25-åringen.

– Det krever så sykt mye fysisk og psykisk, så det har vært en opplevelse uten like. Man kom inn her og fikk sjokk, rett og slett. Å ha overlevd så lenge er jeg superfornøyd med. Og så er det en dritsterk gjeng som er igjen, så nå er det virkelig en kamp mot hverandre. Her kan hvem som helst vinne.