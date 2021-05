Har som oppgave å «banke» Kompani-kjendisene – dette er de fryktede BOB-ene

Ved flere anledninger har både Kompani-deltakerne og TV-seerne fått hilse på BOB og vennene hans. De sortkledde og polstrede skikkelsene dukker til stadighet opp, som regel med ett mål for øyet: Å «banke» grønnkledde kjendiser.

Se hvordan det gikk da BOB herjet Setnesmoen leir i videoviduet i toppen av saken.

Til tross for at de har en ganske sentral rolle gjennom programmet, har man ikke fått vite hvem som skjuler seg inne i heldraktene. Nå letter TV 2 litt på sløret.

– Det er ulike personer fra innsatsstyrken og militære rådgivere som er med i Kompani Lauritzen-produksjonen som BOB-er. Vi har seks drakter tilgjengelig til dette, og alle som bruker disse har erfaring med nærkamp, opplyser Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2.

– Skremmende opplevelse

De medvirkende BOB-ene ønsker ikke å stå fram med navn og bilde, det ville kanskje også gjort dem litt mindre skremmende, men én av dem har uttalt seg om hvordan de opplever å møte skrekkslagne og kampklare kjendiser.

– Det er en skremmende opplevelse for aspirantene å møte oss. Vi opptrer resolutt og overraskende. Reaksjonene er ofte morsomme, helt til de gjør sitt beste for å nedkjempe oss. Trening som dette lærer aspirantene at de må ta opp kampen, og at de ikke kan stikke av, forklarer BOB.

– Fullstendig overtenning

Siri Nilminie Avlesen-Østli (37) brukte BOB som «sinnemestring», men vedkjenner at det var tøffere å nedkjempe dem enn hun trodde.

– Jeg hadde jo fullstendig overtenning på å kjempe mot BOB, og det var digg å få ut litt frustrasjon på en polstra fyr, men han var enorm og uforutsigbar, så det var vanskeligere enn jeg hadde trodd, forteller Avlesen-Østli før hun legger til:

– Jeg følte meg ganske liten, og ble jo sliten da han aldri ga seg, men vi klarte å nedkjempe ham til slutt. Og det var viktig for nattesøvnen, for du vil jo ikke våkne med en BOB oppi trynet, sier hun og humrer.

BOB-MØTE: Her ligger Avlesen-Østli og kjemper for å komme seg løs fra BOBs grep. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Carl Martin Eggesbø (25) beskriver BOB som en «mystisk skapning» som dukker opp når man minst venter det. I likhet med Avlesen-Østli mener også 25-åringen at det verste med BOB-kampene er den totale utmattelsen.

– Du tror du kan vinne mot BOB, men den store, myke kroppen spretter tilbake på deg så fort du har lagt den i bakken. Det er ikke farlig å slåss mot BOB, men man blir veldig, veldig sliten, sier han.

Godt beskyttet

Til tross for at aspirantene denger løs, forklarer BOB at det er liten sannsynlighet for å bli skadet i sammenstøtene.

– Vi som BOB-er er godt beskyttet, og det er grenser for hvor mye skade aspirantene klarer å påføre oss.

DENGER LØS: Ulrikke Brandstorp i aksjon mot en BOB. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Drakten beskytter godt, men hvor mye får de egentlig med seg inni der?

– Underveis i kampene er det ikke så lett å få med seg alt som skjer, for man har begrenset synsvidde i drakten. Da blir det stort sett bare å håndtere det aspirantene klarer å mobilisere, avslutter BOB.

