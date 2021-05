EU vil åpne grensene for turister fra juni – NHO krever at Norge legger seg på samme linje

EU anbefaler å åpne for fritidsreiser mellom medlemsland med lav smitte eller for personer som er fullvaksinert allerede tidlig juni.

Mandag kom det en gladmelding fra EU-kommisjonen: De ønsker å åpne grensene mellom medlemslandene allerede i starten av juni.

EU anbefaler å åpne grensene for personer som er fullvaksinert, men også for personer som kommer fra medlemsland med lav smitte.

Ettersom vaksinasjonsbeskyttelsen øker «dramatisk» i landene i Europa, mener unionen at det er på tide å gi lettelser som omhandler «ikke nødvendige reiser».

Det mener NHO reiseliv er en veldig gledelig nyhet.

– Det er veldig god nyhet og det gir håp. Nå forventer vi at norske myndigheter legger seg på samme linje umiddelbart, sier direktør Kristin Krohn Devold.

KREVER: Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv mener EU-forslaget er en gledelig nyhet. Hun kommer med to klare krav til regjeringen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Gradvis utfasing av restriksjoner

Ifølge EU sitt forslag skal grensene åpnes senest i starten av juni. Forslaget skal opp til vurdering av medlemslandene allerede tirsdag og onsdag.

Mange land praktiserer nå regler om testing og karantene ved innreise. EU tror at disse reglene fortsatt vil praktiseres en stund, men håper på en gradvis utfasing.

– Ettersom situasjonen bedrer seg og vaksinasjonsdekningen stadig blir støtte, kan vi forhåpentligvis også se en gradvis utfasing av disse ordningene, sa EU i en uttalelse.

NHO mener at forslaget fra EU er veldig positive nyheter.

– Nå kan de som er fullvaksinerte få reise fritt i EU. Det må selvfølgelig også norske myndigheter følge opp, slik at alle våre utenlandske gjester som er vaksinert kan få komme til Norge umiddelbart, sier Krohn Devold.

To krav til regjeringen

NHO reiseliv stiller to krav til regjeringen:

– Det ene er å signalisere at vi følger EU sine krav om vaksinepass for de fullvaksinerte, og det andre er at det norske vaksinebeviset også bør kunne brukes til noe. Jeg mener at de som har fått første dose med vaksine bør kunne vandre over til sin vante kontorplass, sier direktøren.

Når stadig flere blir vaksinert og smitten går ned, mener hun at det nasjonale sertifikatet må kunne brukes for å åpne ytterligere opp.

NHO tror at regjeringen vil legge seg på samme linje som EU når det kommer til vaksinepass.

– Når bør dette tre i kraft?

– Det bør jo tre i kraft umiddelbart. Med én gang man har et vaksinepass å bruke, så bør det kunne brukes til noe. Her ligger det også verdien i å ta vare på norske arbeidsplasser, og her har vi ingen tid å miste, sier hun.

FHI skal etter planen ferdigstille et utkast til vaksinesertifikat til 4. mai.

Allerede 22. juni, i god tid før fellesferien, skal det norske koronasertifikatet være i tråd med EUs krav til vaksinepass, viser fremdriftsplanen til FHI, som TV 2 har fått innsyn i.

REISE: EU foreslår også å øke grensen for hva som kategoriseres som et grønt land med lavt smittetrykk. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ny grense for «grønne land»

EU-forslaget åpner for at personer som har blitt fullvaksinert kan reise fritt mellom medlemslandene. De setter imidlertid et krav om at den siste dosen må ha blitt satt minst to uker før innreise.

Personer som ikke er fullvaksinert, vil også kunne reise gitt at de kommer fra et land med «en god epidemiologisk situasjon».

Tidligere har EU operert med en grense på 25 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det betyr at kun syv land i skrivende stund regnes som «grønne».

Nå ønsker EU øke grensen fra 25 til 100 smittede per 100.000 innbyggere, noe som vil gjøre at land mye raskere vil kunne defineres som grønne.

Storbritannia ligger allerede på 23.2 smittede per 100.000 innbyggere. Til sammenligning ligger Norge på 110 smittede per 100.000 innbygger, ifølge VGs koronaoversikt.

Det norske Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land, men rådet gjelder foreløpig fram til 15. mai.

VAKSINERT: Over halvparten av britene har fått første dose av koronavaksinen. Over 22 prosent er fullvaksinert. Foto: Tom Nicholson / Reuters

Viktig for norsk reiselivsnæring

NHO reiseliv mener at å åpne grensene mellom EU-landene vil ha mye å si for reiselivsnæringen i Norge.

– I Norge er 30 prosent av overnattingsgjestene utenlandsgjester. Det å kunne få tilbake en tredjedel eller halvparten av de utenlandske gjestene allerede før sommeren, det vil selvfølgelig bety mye for hvor raskt vi kan hente ansatte tilbake fra permisjon, sir Krohn Devold.

– Dette betyr noe for bedriften og det betyr mye for ansatte som sitter permittert hjemme og venter på å få komme tilbake til jobben, sier hun videre.

Hun mener imidlertid at det er lite trolig at Norge vil åpne opp for at uvaksinerte fra land med lite smitte vil kunne reise karantenefritt til landet med det første.

– Jeg regner nok med at vi kommer til å streng kontroll av mennesker som ikke er vaksinert og som kommer til Norge. Der er det karantene som gjelder. Jeg tror vi må fokusere på hovedsporet, nemlig å slippe inn de som er vaksinert eller som kan dokumentere at de har hatt sykdommen, sier Krohn Devold.

TURISME: Portugal er blant landene som er ivrig etter å åpne for turisme igjen. Landet har også hatt blant det laveste smittetrykket i Europa de siste to ukene. Foto: John Schults / Reuters

Foreslår nødbrems

EU foreslår også at det skal være mulig for medlemslandene å trekke i nødbremsen.

Dersom den epidemiologiske situasjon i et ikke EU-land forverrer seg raskt eller dersom det blir oppdaget en virusvariant som fører til særlig bekymring, skal medlemslandene kunne innføre strenge restriksjoner.

– De skal kunne raskt og midlertidig kunne forby all innreise av innbyggere fra slike land som ikke er en del av EU, står det i mandagens uttalelse.

Det vil fortsatt bli gjort unntak for nødvendige reiser, slik ordningen fungerer i dag.