Rødgrønn regjering i det blå: – Dette får folk avgjøre i valget

Kantars ferske mai-måling viser solid rødgrønt flertall, men fire måneder før valget har fortsatt de to største partiene på rødgrønn side vidt forskjellig svar på hva som er deres drømmeregjering.

I gul velbrukt arbeidsjakke gjør han klar såmaskinen bak traktoren. Våronna er i gang hjemme på gården på Ilseng i Innlandet. Når valgdagen kommer i september skal jordene til Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum være fulle av høsteklar hvete.

Men hvordan landets regjering vil se ut til høsten er langt mer uklart.

– Hvordan ser din drømmeregjering ut?

– Vi i Senterpartiet ønsker en Senterparti-Ap-basert regjering. Fordi vi ønsker å utvikle hele Norge og å bruke naturressursene og skape ny industri og nye arbeidsplasser.

– Er det viktig for deg med en flertallsregjering?

– Det viktigste er å ha en regjering som ser hele landet. En Senterparti-Ap-basert regjering er det aller beste.

– Kan love en veldig god regjering

Arbeiderpartiet derimot har frontet at de vil har mål om en rødgrønn flertallsregjering der både Sp og SV er med.

– Det kan framstå litt uklart hvilken regjeringen en faktisk får etter valget selv med rødgrønt flertall.

– Da kan jeg love en veldig god regjering: Det er Ap, SV og Sp. Vi har tatt ansvar før, og vi kan gjøre det igjen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Men SV har ikke tenkt å låse seg til å gå i regjering.

VIL LA MEDLEMMENE AVGJØRE: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Erik Edland / TV 2

Det skal partiets medlemmer få bestemme etter regjeringsforhandlingene er overstått, i en egen uravstemning. SV-lederen nekter for at det betyr en høyere terskel for å gå i regjering.

– Det betyr bare at hvis vi går inn i regjering vil det være mye bedre forankret i vårt parti, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Ulike flertall

Kantars mai-gallup for TV 2 viser solid rødgrønt flertall.

Ap, Sp og SV har til sammen 90 mandater, 99 med MDG og Rødt. Kun 85 trengs for å få flertall.

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre har sammen med Frp kun 70 mandater.

En mindretallsregjering med Ap og Sp kan, om denne målingen blir valgresultatet, få flertall i Stortinget med både SV på den ene siden, og Venstre og KrF på den andre. De to partiene er bare et mandat unna å kunne hente flertall med KrF alene.

Vedum tror spørsmålet om flertallsregjering eller mindretallsregjering blir noe fremmed for folk. Det viktigste for ham er å regjere med noen som skaper en retningsendring.

– Men da må dere ha flertall sammen med noen, hvem ser du for deg dere kan få flertall med?

– Dette får folk avgjøre i valget. Ingen av oss har fått et eneste mandat ennå.

Kaller samarbeidsavtale tvangsmodell

Han mener at de må se på hver enkelt sak i Stortinget og se hvem den kan løses sammen med.

– Sånn er det i Norge at vi i en del saker kan finne sammen, men det er saken som er viktig, alltid. Partier er ikke noe mål, Senterpartiet er ikke noe mål, det er bare et middel.

SÅR FOR HØSTEN: Trygve Slagsvold Vedum er i innspurten av såonna hjemme på garden på Ilseng. Foto: Aage Aune

For Slagsvold Vedum er det ikke viktig å ha en samarbeidsavtale i Stortinget.

– Den samarbeidsavtalen som Erna Solberg begynte med, det er noe nytt. Det ble nesten en tvangsmodell, som fikk noen rare utslag. Som at man plutselig innførte en flyseteavgift. At Erna Solberg hver gang måtte samarbeide med KrF og Venstre gjorde at man fikk en del rare vedtak i Stortinget, sier Sp-lederen.

Frp-fall

Venstre og Kristelig Folkeparti kan puste lettet ut. Begge er over sperregrensen. Det har ikke skjedd på Kantars partibarometer for TV 2 siden oktober.

– Jeg er glad vi er godt over sperregrensa, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Samtidig er Høyre fortsatt Norges største parti, men med Frp på 8,6 prosent holder ikke det for å få flertall. Partiet er det som går mest tilbake, med 1,6 prosentpoeng fra april.

Både KrF og Venstre understreker at de går til valg på fortsatt å sitte i regjering med Høyre, og at et forpliktende budsjettsamarbeid eller samarbeidsavtale med en Ap-ledet regjering ikke er aktuelt. Men ønsker en rødgrønn mindretalls regjering kjøre slalåm i Stortinget vil de to sentrumspartiene være «konstruktive».

– Uavhengig av navnet på regjeringen kommer vi til å støtte de forslagene vi synes er gode, og stemme mot de vi synes er dårlige, sier Ropstad.

Tonen er lik hos regjeringspartner Venstre.

– Vi vil bruke den innflytelsen vi får i Stortinget på å få gjennomslag for både klima, skole og verdiskapning, sier Venstre-leder Guri Melby.