VW Golf GTI: 46 år – og har aldri vært sprekere

VW Golf GTI ble vist for aller første gang på bilutstillingen i Frankfurt i 1975. Med 1,6-liters bensinmotor med bensininnsprøytning, hadde den en effekt på 110 hk. Egenvekten var under 900 kilo, og 0-100 km/t ble levert på rundt 9 sekunder.

Man visste det ikke da. Men det året ble et bilikon født. Første generasjon Golf GTI ble satt i produksjon og kom ut som 1976-modell. Andre var tidligere ute, men Golf GTI regnes likevel som starten på en bølge av folkelige sportsbiler. Den er opphavet til det vi gjerne omtaler som GTI-æraen.

Og mens mange av konkurrentene har mistet fotfeste opp gjennom årene, holder hardhudede Golf GTI stand.

Nå har den akkurat kommet i en helt ny generasjon. Den åttende i rekken.

Ikke like lynrask

Det er egentlig litt merkelig å tenke på at jeg ble født samme år som GTI debuterte. Men mens jeg er godt over "middagshøyden" – er Golf GTI i bedre form enn noen gang. Eller, i alle fall fullt på høyde med den foregående GTI Performance-modellen. De to har nemlig akkurat samme effekt: 245 hk. Like raske til 100 km/t er de også: 6,2 sekunder.

Akkurat den tiden får kanskje ikke noen til å falle overende i sjokk. Problemet er ikke at det er tregt – men at mange andre biler har blitt så forbasket mye raskere.

Første generasjon Golf GTI begynner å bli et sjelden syn på veien. I alle fall i så god stand som den du ser på bildet her.

Andre forutsetninger

Typiske familiebiler på 80-tallet kunne være undermotoriserte varianter av biler som Ford Sierra, Opel Kadett og Volvo 240. Biler som gjerne målte 0-100-tider med kalender, i stedet for stoppeklokke. Sett opp mot disse, var jo GTI rene racerbilen!

Det er ingen tvil om at nye GTI har fått langt tøffere vilkår. Nå finnes det en drøss med elektriske familiebiler som både har større motor og er betydelig raskere ut av lyskrysset.

De siste årene er noen av Norges mest solgte familiebiler Tesla Model 3 Long Range, Jaguar I-Pace og Polestar 2 – som alle gjør 0-100 km/t på under fem sekunder.

Og ikke nok med det ...

Det er også en rekke mindre og lettere modeller som kanskje i større grad lever opp til det GTI-merkevaren en gang sto for. Polo GTI og Fordi Fiesta ST og for eksempel.

Første generasjon Golf GTI veier mindre enn småbilen VW Up.

Og apropos den første generasjonen. I forbindelse med lånet av nye GTI, har vi også fått tak i selve ur-GTI-en. En uvanlig strøken, en.

Her er det lite digitalisert. Golf mk 1 er analog, mekanisk og manuell.

Golfball

Bilen til Espen Tangerud fra Geithus er totalrestaurert – og ser omtrent ny ut!

Innvendig er det ingen digitale berøringsskjermer, ikke noe multifunksjonsratt, ingen servostyring eller antispinn – og slett ikke automatgir. Her er det meste manuelt, mekanisk – og befriende enkelt.

Det er fysiske brytere til varmeapparat og stereo, tre pedaler og en lang girspak med en golfball på toppen. Akkurat slik det skal være.

Den manuelle girkassen krangler riktignok litt når jeg vil ha den i første gir (Espen lover at det skal fikses før sommeren) – men alle de andre girskiftene er nydelige. Litt mellomgass gjør smilet ekstra bredt.

Akselerasjon som en bobil

Akselerasjonen er på ingen måte egnet til å ta pusten fra deg. Det finnes trolig bobiler som er raskere til 100 km/t! Og bremsene. Her kan du lese en god bok, fra tiden det tar fra du trykker på pedalen, til bilen stopper.

Men styrefølelsen er noe helt annet enn på dagens moderne biler. Her har du ingen ledd mellom ratt og hjul. Du vet akkurat hva som skjer. Lyden er helt herlig – og du kan virkelig kose deg, uten å bryte fartsgrensene.

Det er lett å drømme seg bort til da denne bilen var ny. Hvilken kontrast den var til alt det snusfornuftige som dominerte bilsalget, den gangen. Det visuelle var riktignok nedtonet, men den ble lagt merke til, likevel.

Kjørte du Golf GTI fikk du nok noen stygge blikk fra eldre generasjoner, som ikke likte den slags tullete biler. Men det gjorde ingenting. Snarere tvert imot. Da smilte du bare litt ekstra for seg selv. Noen ganger er det deilig å provosere litt.

Joda, den kan se ganske barsk ut. Men i denne fargen blir Golf GTI litt anonym, likevel. Merk lysstripa som går gjennom grillen.

Anonym

Den nye derimot, er det ingen som biter seg særlig merke i. Du får ingen stygge blikk. Faktisk knapt noe blikk, i det hele tatt.

Testbilen er mørk blå, så de tøffe, svarte detaljene (sideskjørt, luftinntaket i grillen og speilhusene) er ikke så veldig synlige. Rød lakk, ville nok gitt den en langt tydeligere tilstedeværelse.

Innvendig er retro-sportssetene akkurat som bestilt. Stoff gir bedre "grep", slik at du sitter stødigere – og det er god komfort og sidestøtte.

Designet på de digitale instrumentene i GTI-modus er kjempetøft – og fungerer godt med stor turteller i midten. Men også innvendig er det litt "kaldt" og stramt.

Store felger, røde bremsekalipere og noen GTI-emblemer her og der gjør at de som følger litt med, skjønner at dette er noe annet enn en vanlig Golf.

Skjermer og en liten spak som lar seg skifte gir. Her er vi et langt stykke unna 80-tallsinteriøret.

Slem sammenligning

Det skjønner de hvis de ser på prislappen, også. 477.000 kroner må du ut med. Minst. Spekkes den slik som testbilen, letter den deg for 545.000 kroner.

Ingen kan påstå at det er kjempedyrt. Men det føles nesten slemt å trekke fram en bil som Tesla Model 3, for å illustrere hvilken ny verden Golf GTI lever i. I Norge koster Performance-utgaven av Model 3 fra 499.000 kroner. 0-100 km/t? Det bruker den 3,3 sekunder på!

Foreløpig ikke mye som taler i GTI-ens favør, med andre ord. Er den blitt for stor, tung og voksen? Har tiden rett og slett gått ifra et slikt konsept?

På papiret kan det se slik ut.

Men bilkjøring handler ikke bare om teori og tall på et papir. Langt viktigere er det hvordan en GTI-bil faktisk oppleves på veien. Følelsene den vekker. Det var det som fikk den første til å bli så populær.

Har noe Tesla ikke har

For å få svaret på hva den nye har å by på, trykker vi på knappen med pulserende rød "Start engine"-skrift.

Da får du noe Model 3 ikke har: En raspende, frekk eksoslyd. Her synes vi VW har balansert lydbildet godt. Ikke for brautende, men frekk nok til å tydelig skille den fra andre "vanlige" Golf-modeller.

Vi har sagt det før – og gjentar det gjerne: Lyd er viktig!

Når du legger i vei på landeveien, oppdager du noe annet GTI har, som Model 3 og alle andre elbiler mangler: Muligheten til å skifte gir selv. Riktignok er det ikke manuell girkasse, men du har i alle fall hendler på rattet. Og de bør du bruke!

Baksetene byr på god plass til to voksne. Plass og sikkerhet er to områder der den nye banker ur-GTIen ned i støvlene.

Engasjerende

Halve moroa med en GTI, er jo tross alt å føle at du skal involveres i kjøringen. Da er automatgir litt juks. Men bruker du hendlene, føles det straks mer engasjerende.

Et lite tips er å vippe den ned et gir eller to før en sving, helst slik at den digitale nåla på turtelleren såvidt bikker toppen. Da har du drøyt 4.000 omdreininger. Det passer motoren fint, og du får et deilig skyv ut av svingene, før du skifter gir igjen rundt 6.500 omdreininger.

Vi er lettet over å kunne fortelle at GTI fortsatt er en svært så livlig bil å kjøre aktivt. Understellet er fast og justerbart, slik at du virkelig kan presse på gjennom svingene. Styringen er presis – og frasparket virker mer potent enn 0-100 km/t-tiden skulle tilsi.

Dessuten VW har gjort en imponerende jobb med å få forhjulene til å plante kreftene i bakken. Det er bare forhjulstrekk – men selv med 245 hk slipper du å klamre deg fast til rattet ved hard akselerasjon.

Sniker seg innpå

Denne bilen byr kanskje ikke på kjærlighet ved første blikk. Den er for stram og "seriøs" til å virkelig få pulsen i gang bare med sin blotte tilstedeværelse.

Men lar du den strekke på beina, og finner noen gode veier, vil du merke at den etter hvert kommer under huden på deg.

Jeg har alltid synes at det er et merkelig uttrykk. Men her føler jeg det gir en slags mening. Du begynner å like den, uten å legge merke det. Plutselig bare gjør du det.

At man har gjort en god jobb med utviklingen av denne bilen, er det ingen tvil om.

Se nøye på denne. Det blir ikke mange GTIer på norske veier.

Men, likevel ...

Det var aldri meningen at dette skulle bli et slags minneord for Golf GTI. Men for alt vi vet kan det faktisk være den siste generasjonen. I alle fall med ren bensinmotor.

I tilfelle er det nesten like greit. For nå er den blitt så stor og har fjernet seg såpass fra utgangspunktet, at det er vanskelig å finne spor av røttene, lenger.

Vil du ha en rampete Golf, er det nok R-utgaven du skal ha. Med 320 hk og et enda grovere lydbilde, kan du nok forvente noen misbilligende blikk, igjen. Sånn det skal være ...

VW Golf GTI Motor og ytelser: Motor: 2-liter, 4 sylindre Drivstoff: Bensin Effekt: 245 hk / 370 Nm 0-100 km/t: 6,2 sekunder. Toppfart: 250 km/t Forbruk (WLTP): 0,74 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 428 x 128 x 148 cm Bagasjerom: 381 liter Vekt: 1.388 kg Nyttelast: 487 kg Pris: Fra: 477.900 kroner Testbil: 545.900 kroner

