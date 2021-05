The Voice-Sverre vokste opp med musikk – så tok han et helt annet karrierevalg

– Jeg tror musikkinteressen har kommet litt fra pappa, og så hadde vi musikkrom i kjelleren med trommer. Så da pleide vi å jamme litt, jeg og pappa og de som kom innom og ville spille. Det var et kult opplegg, og en drøm for en tiåring, forteller Sverre Eide (26) til TV 2.

Sangtalentet fra Ålesund har blitt en svært populær deltaker i The Voice, og fredag kveld skal han og syv andre deltakere opptre i sesongens andre livesending fra H3 Arena på Fornebu.

Der skal deltakerne kjempe om de fire siste plassene til åttendedelsfinalen, etter at Erlend Gunstveit (25), Natan Dagur (21), Maria Petra Brandal (20) og Amalie Haugen Øvstedal (23) tok de fire første plassene i første livesending, forrige fredag.

Se Sverre opptre tidligere i The Voice-sesongen i videoen øverst!

TALENT: Sverre Eide (25) startet sent å synge, men har blitt svært god. Foto: TV 2.

Startet sent

Som de fleste andre deltakerne i konkurransen, er sunnmøringens mål å vinne finalen den 28. mai.

Men selv om Eide har vokst opp med en far som av og til holdt konserter og en mor som spilte piano på hobbybasis, avslører sangtalentet at han ikke begynte å synge selv før ganske sent i oppveksten.

– Jeg begynte ikke før etter stemmeskiftet. Før den tid var det ingen stemme å synge med, spøker han.

Sammen med flere musikkinteresserte kamerater startet Eide eget band på ungdomsskolen og tok senere gitarkurs.

Sjetteplass i Idol

Som 18-åring ble sunnmøringen med i musikkonkurransen Idol, etter å ha blitt påmeldt av storesøsteren.

– Det var litt spontant egentlig, jeg hadde vel ikke begynt å synge ordentlig før to år tidligere. Men søstera mi meldte meg på, og da tenkte jeg at det ikke kunne skade å prøve, forteller han.

Den gang gikk konkurransen nesten helt til topps for 18-åringen, og han havnet hakk i hæl med Astrid Smeplass, som senere har blitt bedre kjent under artistnavnet Astrid S.

– Det ble en sjetteplass, og jeg er veldig fornøyd med det altså, sier Eide.

Valgte annen karrierevei

26-åringen innrømmer at det derimot ikke har blitt så mye tid til musikk de siste årene. Da tiden kom for å velge utdanning, valgte han en litt tryggere yrkesretning.

– Jeg har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Jeg tenkte at man kanskje trenger litt motpoler her i livet? Det sikre og trygge på den ene siden, og det aller morsomste jeg vet, det å få lov å være artist på andre siden.

Eide er derfor glad for at The Voice-konkurransen åpnet musikk-dørene igjen.

– Nå jobber jeg som regnskapsmedarbeider i et advokatfirma, og trives veldig godt. Men The Voice ble en mulighet til å drive med musikk igjen da, som er en stor drøm, sier han og legger til at det å få lov til å stå på scenen og kommunisere med publikum er helt unikt.

– Ikke så kult

Heller ikke denne gangen meldte Eide seg på det tv-sendte talentprogrammet selv. Denne gangen ble han oppringt av produksjonen.

– Det var veldig kult å bli spurt, men jeg tenkte litt «Eh, kommer jeg til å tørre det?», for den runden der har jeg tatt før. Men så begynte jeg å forhøre meg med venner og familie, og fant ut at det kunne vært kult og at jeg hadde null å tape, sier han.

Samtidig synes 26-åringen det er en vesentlig forskjell på de to programmene.

– Det jeg synes er bedre med The Voice enn med Idol, er at man føler at programmet er til for at musikken skal stå i fokus. Ikke alt det andre i musikkbransjen som ikke er så kult, som hvordan du ser ut eller hva du har på deg, forteller Eide.

Ekstremt takknemlig

Foreløpig er sunnmøringen svært fornøyd med The Voice-reisen, og ikke minst med valget av mentor, Ina Wroldsen.

– Så langt synes jeg det har vært helt supert å få være med i The Voice. Jeg synes jeg har blitt veldig godt tatt imot, med veldig proft opplegg og produksjon, sier han og legger til:

– Jeg er ekstremt takknemlig for å få lov til å lære av Ina og synes det har vært skikkelig stort å få jobbe med henne. I starten lurte jeg litt på hvor mye tid man fikk med mentor, men jeg er virkelig imponert over hvor mye tid Ina har lagt i det, og på å hjelpe meg å få det til best mulig, både i låtmøte og over Facetime. Det har gjort at jeg har følt at jeg har utviklet meg. Så jeg er veldig fornøyd med valget av mentor, det må jeg bare få si.

– Svartnet helt

Da 26-åringen opptrådte på blindaudition overbeviste han samtlige av de fire mentorene til å snu stolen. Det øyeblikket husker han derimot ikke.

– Der og da husker jeg ingenting, jeg gikk på scenen og så bare svartnet det helt. Så kom jeg av scenen og fikk gjenfortalt hvordan det var. Jeg husker ikke hva jeg har sagt heller, hadde bare fullt fokus på sangen, forteller Eide.

Se Eides blindaudition i videoen under!

– Jeg hadde nok gjort meg opp en mening på hvem jeg vurderte, men om det var en mentor som virkelig ønsket seg meg, var det det viktigste, så jeg hadde ikke bestemt meg før jeg hørte innsalget til Ina. Og så visste jeg ikke hvor mange som kom til å snu seg og om noen kom til å snu seg i det hele tatt. Så jeg holdt det litt åpent.

Sunnmøringen mener han vanligvis ikke pleier å plages av nervøsitet før sceneopptredener.

Denne gangen var det derimot ganske ille.

– Det var litt nervøsitet på steroider. Jeg husker det var verst på blindaudition, fordi du ikke har peiling på om noen kommer til å snu seg. Så det gjorde at jeg var ekstremt nervøs. Det pleier fortsatt å være verst før jeg skal på, men når man først har kommet i gang da føler jeg at jeg klarer å kose meg litt, sier han.

OVERBEVISTE: De fire mentorene (f.v) Matoma, Espen Lind, Ina Wroldsen og Yosef Wolde Mariam, likte alle det de hørte da Eide sang. Foto: Robert Holand/TV 2.

Stjerneartist i familien

26-åringen trenger heller ikke å gå langt for å få råd av profesjonelle artister. Storesøster, Cecilie, er nemlig svigerdatter av selveste Hanne Krogh.

– Det er skikkelig gøy å kunne søke råd hos Hanne som har den utrolige karrieren. Men både innspillene jeg får derfra og fra Ina hjelper meg med å være den beste versjonen av meg selv, forteller Eide.

I tillegg til støtte fra familien, setter 26-åringen stor pris på tilbakemeldingene som strømmer inn fra publikum både her og der.

– Man er også sin egen kritiker og spent på hvordan det man gjør blir tatt imot. Men det har vært overveldende mange positive tilbakemeldinger på sosiale medier og overalt, så det har vært veldig hyggelig å høre, sier han.

Fredag kveld skal Eide i duell mot Maria Marzano (20) fra Storsand, og det er deretter opp til publikum å bestemme deltakernes skjebne videre i konkurransen.

