– Har god erfaring med å ha kniven på strupen

Til helgen er det siste mulighet for bryterne å sikre seg en billett til OL i Tokyo. For Stig-André Berge er det siste mulighet før han legger opp.

I 2016 kunne Stig-André Berge juble for bronsemedaljen under OL i Rio. Nå ønsker han den samme følelsen, men 37-åringen har kun ett forsøk igjen på å få tak i en OL-billett.

– Jeg har klart det på siste forsøk to ganger før, det eneste var Rio som jeg klarte det litt tidligere. Så jeg har ganske god erfaring med å ha kniven på strupen, forteller Stig-André Berge.

– En spesiell situasjon

For seks uker siden hadde bryterne mulighet til å kvalifisere seg, men det var ingen som klarte det. Fem personer på laget testet positivt for COVID-19 uka før.

– Vi stod der i kvalifiseringen uten trener, fysioterapeut og kun tre utøvere som måtte være trener for hverandre og samtidig utøver. Vi ble satt i en spesiell situasjon. Da hadde vi toppformen, og den klarer vi ikke å gjenskape på seks uker.

Berge var en av utøverne som ikke fikk påvist viruset, men har ikke tatt sjansen på å reise til utlandet for trening. Oppkjøringen har foregått på hjemmebane.

– Nå må vi egentlig bare holde trøkket oppe helt frem til kvaliken og satse på at det holder. Men vi vet at vi kan kvalifisere oss til OL på en 90 prosent dag, så vi er ganske trygge på at det vi har gjort nå er det riktige.

GIR SEG: Stig-André Berge har vært i brytesirkuset i 20 år og legger opp etter VM. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2.

Viktigheten ved OL

Selv om veteranen skal legge opp, så er han bekymret for norsk bryte-fremtid dersom de ikke skulle ta seg til OL.

– Det er veldig viktig. Ikke bare for motivasjon, men det økonomiske aspektet. Det er mer midler hvis vi har folk i OL nå i den neste fireårsperioden. Hvis vi sitter hjemme under Tokyo så blir det ganske vanskelig for prosjekt 2024.

Og etter 20 år i brytesirkuset legger Berge opp etter VM på Jordal. Men før den tid ønsker han å kjenne på samme følelse som han hadde under OL i Rio i 2016.

– Jeg har hatt et bilde med meg fra Rio hvor jeg sitter på knærne og jubler for bronsemedalje. Jeg har så lyst på den følelsen igjen. Den følelsen av «yes, jeg klarte det». Da spiller det ikke noe rolle om du blir nummer fem, tre eller en, men bare du har satt deg et mål og lykkes med det. Så jeg gjør alt jeg kan for å komme til OL igjen, sier Berge og legger til:

– For at jeg skal være lykkelig eller fornøyd med idrettskarrieren, så må jeg være med i Tokyo og avslutte ordentlig under VM i Jordal.