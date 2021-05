Endelig realiserer King drømmen: – Alt handler ikke om penger

Etter at pandemien kom i veien for planene i fjor, er Joshua King nå endelig klar til å realisere drømmen om sin egen fotballskole.

For Joshua King har hjembyen Oslo, nærmere bestemt Romsås, alltid betydd mye. I lang tid har 29-åringen hatt en drøm å gi noe tilbake og etter over ett år med pandemi er drømmen endelig i ferd med å realiseres. 18.- 20. juni får 200 håpefulle jenter og gutter oppleve «Joshua King Football Academy» for første gang.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg husker selv da jeg var ung, det kostet mye penger for å være med på fotballskole. Det var mange barn som ikke hadde råd til å være med på fotballskoler som kostet 500 eller 700 kroner, sier King til TV 2 og fortsetter:

– Derfor tenkte jeg at det ville være gøy å få til noe som er gratis, der barna bare kan nyte det, ha det gøy og bli trent av trenere på høyt nivå. Det har vi fått til og vi har bare fått positiv respons fra sponsorer, trenere og folk som ønsker å bidra. Jeg gleder meg veldig til å se ansiktene på de barna, for jeg husker selv at jeg var en av dem da jeg var ung.

– Alt handler ikke om penger

Det aller viktigste for King og hans prosjekt er at tilbudet skal være gratis for alle. Premier League-proffen har selv sett på nært hold hvordan det er når noen havner utenfor på grunn av økonomiske utfordringer innad i familien. Han er derfor klokkeklar på at dette arrangementet ikke handler om å tjene penger.

– Dessverre er det ikke alle som er enebarn, eller som meg, som var bortskjemt og fikk det meste jeg pekte på. Det er noen som har to-tre søsken, og det viktigste for den familien er mat, tak over hodet og utdanning. Det er det viktigste for de fleste foreldre. Derfor er gratis hovedmålet her. Om du har en familie som tjener 400.000 i året eller om du har en far som tjener tre millioner i året, så skal du kunne komme på denne fotballskolen, ha det gøy og se at folk faktisk bryr seg. Alt handler ikke om penger, forklarer King.

Han husker selv at han som ung og lovende fikk muligheten til å dra på fotballskole. Flere av hans kompiser var ikke like heldige.

– Jeg hadde kompiser som ikke fikk lov til å være med. Det føles litt urettferdig når man er en kompisgjeng som alle henger sammen og driver med fotball i hverdagen, så er det noen som ikke har foreldre med like god økonomi. Da kommer noen hjem fra fotballskolen og snakker om det, mens de andre føler seg litt utenfor, sier King og legger til:

– For meg er det en investering at man kan gi alle en mulighet, uavhengig av foreldrenes økonomi, til å følge den drømmen.

Tilbake til røttene

Fotballskolen skulle egentlig åpne i fjor sommer, men på grunn av pandemien måtte oppstarten utsettes. Nå er både King og daglig leder av fotballskolen, Karl Henrik Felde, klare for å komme i gang.

– Det er takket være sponsorene at vi har muligheten til å lage et såpass godt og profesjonelt opplegg, og vi er utrolig glade for den dugnadsånden som har gjort at vi får dette til. Nå gleder vi oss bare til å få realisert dette fantastiske prosjektet, sier Felde.

Fotballskolen vil foregå på Stovner, bare et lite steinkast fra Romsås, der King selv vokste opp. Nå ønsker han å gi tilbake.

– Jeg hadde ikke vært den personen eller fotballspilleren jeg er i dag uten Romsås eller miljøet som var der. Da du kom til fotballbanen var det ikke noe tull, da var det bare fotball. Det ble selvfølgelig slåsskamper om noen ble taklet eller om noen prøvde å jukse, men det å trene og spille med eldre gutter ga meg selvtillit jeg tok med meg da jeg prøvespilte og fikk kontrakt med Manchester United i 2015, smiler King.

– Hva gir det deg, å gjøre dette?

– Jeg har alltid vært en «giver» og ikke en «reciver». Jeg synes alltid det er bedre å gi. Det er meg som person. Jeg har fått alt og jeg har alt jeg trenger i livet, pluss pluss. Jeg har hatt en bra karriere og jeg har mange år igjen. Men når man gir noe til mennesker, og spesielt barn, så er det ti ganger bedre enn å få noe, forklarer 29-åringen.

Usikker på egne trenerferdigheter

Selv om den norske landslagsspissen har spilt under noen av de mest meritterte trenerne i fotballen, deriblant Carlo Ancelotti, tror han ikke at han skal ta på seg hovedtrener-rollen under fotballskolen.

– He-he, nja, jeg vet ikke om jeg skal være med som trener. Jeg skal være der hele tiden, det skal jeg. Jeg har jo to barn selv, så jeg tror ikke det blir så vanskelig. Jeg elsker å se ansiktene på små barn når de har det gøy og koser seg, men om jeg skal være treneren... det tror jeg ikke kommer til å skje. De som faktisk er kvalifisert får gjøre det, så slipper jeg å late som jeg er treneren, ler King.

– Men du har jo spilt under et par brukbare trenere, så noen triks kan du vel?

– Ja, jeg kunne godt ha trent ungene, men om jeg skal trene 200 barn på to-tre dager så tror jeg... jeg ønsker å prøve å gi og lære barna like mye. Jeg vil gi de et smil om munnen og jeg vil at de skal tenke at de vil bli like stor som meg, eller større. Så skal jeg prøve å ta med noen kompiser som kanskje kan overraske barna, sier Everton-spissen, som innrømmer at drømmen på sikt er at «Joshua King Football Academy» skal bli et nasjonalt opplegg.

– Jeg håper det blir en bra ting, at folk liker det og at barna liker seg, det er det viktigste. Så har jeg som mål å kanskje utvide det til at det ikke bare er i Oslo, men at det blir i bydeler over hele Norge, sånn at unger har noe å glede seg til. Det hadde vært gøy å hatt en nasjonal fotballskole som var gratis hver sommerferie, som barna gledet seg til og der de slapp å bekymre seg for om mamma og pappa har råd, avslutter King.