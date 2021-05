Første generasjon Evoque ga et skikkelig løft i Range Rover-salget i Norge.

Bilen ble lansert tilbake i 2011 og det ruller over 2.000 eksemplarer av den på norske veier.

I 2018 kom så oppfølgeren. Her lå mye til rette for at suksessen skulle fortsette. Nye Evoque fikk veldig mye skryt, samtidig som den hadde vokst seg litt større og dermed fått mer familiebil-størrelse.

Men slik gikk det ikke. Evoque har knapt vært synlig på registreringsstatistikken de siste årene. Hva var det som skjedde?

Svaret på det er nok i stor grad elektrifisering. De elektriske SUV-ene hadde begynt å komme. Mange kunder i denne klassen valgte også ladbar hybrid. Range Rover gikk helt fra starten ut med at også Evoque skulle komme som ladbar hybrid, men ikke før etter en stund. Og da var det nok en god del potensielle norske kjøpere som satte seg på gjerdet.

Det gjerdet har de måttet sitte på lenger enn vi hadde forventet. Den ladbare satsingen til Jaguar Land Rover-konsernet har nemlig slitt med flere forsinkelser. Men nå er Evoque PHEV her. Så gjenstår det å se om den kommer godt, selv om den kommer sent.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av Evque her:

Hva er nytt?

Første gang vi testet nye Evoque hadde den 2-liters dieselmotor på 150 hestekrefter under panseret. Kontrasten til prislappen på 937.000 kroner var enorm. Dette skrev vi i konklusjonen:

Den prislappen er ikke testbilen i nærheten av å forsvare. Og slik det ligger an med dieselbiler i bruktmarkedet i Norge nå, snakker vi nok her også verditapsbombe i særklasse.

P300e - det betyr ladbar hybrid-drivlinje.

Denne dieselmotoren (og andre motoralternativer) er ute av programmet: Nå er det ladbar hybrid som gjelder for Evoque.

Systemet består av en 1,5-liters tresylindret bensinmotor på 200 hestekrefter, som jobber sammen med en elmotor som yter 109 hestekrefter. Batteripakken er på 15 kWt. Dette gir en offisiell rekkevidde på strøm på 68 kilometer.

Bensinforbruket ved kombinert kjøring er oppgitt til 0,14-0,17 liter/mil. Som vanlig blir det et veldig hypotetisk tall.

Batteripakken er plassert under baksetet, det sikrer bagasjerom på 472 liter, 1.156 når du slår ned baksetet.

Rimeligste, ladbare Evoque starter på 667.950 kroner. Testbilen er R-Dynamic-utgave med en god del ekstrautstyr, den kommer på 904.200 kroner.

Range Rover fikk mye skryt for designet på første generasjon Evoque. Det ble ikke store endringer til den andre, men linjene er hakket renere og litt mer sporty.

Hvordan fungerer det?

68 kilometer på strøm, det betyr at Evoque er en av de beste i klassen på dette området. Vi sjekker flere ganger med fulladet batteri, og ender tett oppunder 60 kilometer. Da snakker vi landevei, med overvekt av 70-og 80-soner, pluss litt 50-sone. På ingen måte ekstrem sparekjøring, men samtidig rolig og defensiv kjørestil. Temperaturen ligger rundt 10 plussgrader.

Det betyr at 68 kilometer bør være innen rekkevidde med økonomisk kjørestil og sommertemperatur.

Mye småkjøring og flink til å lade? Da blir det lave driftskostnader her.

Med det kan du gjøre unna det vi regner som «normal» småkjøring på strøm, dermed også ha svært lave driftskostnader i det daglige.

Du vil naturligvis også ha utbytte av batteripakken på lengre turer. Kjører du for eksempel ti mil, blir det ikke veldig mye bensinforbruk.

Som alltid for ladbare hybrider, er ditt eget kjøremønster viktig. Mest småkjøring? Da får du veldig bra utbytte av dette, så lenge du er flink til å lade. Har du derimot mye langkjøring, kan vinningen fort gå opp i spinningen. Med tom batteripakke må du regne med en god del høyere forbruk, enn du for eksempel ville hatt med en dieselbil.

Sammenlignet med 2-liters dieselmotoren vi tidligere har testet, er dette en drivlinje som kler bilen mye bedre. Det er akkurat som de to motorene nøler bittelitt når du tråkker gassen i bånn, men kreftene kommer kjapt og bidrar til at 0-100 km/t går unna på 6,4 sekunder. Det er også mye krefter tilgjengelig til for eksempel forbikjøringer.

Som vanlig med tresylindrede motorer, er motorlyden litt rå når den presses. Men oppe i fart roer den seg ned og bidrar til å understreke svært god kjørekomfort.

472 liter bagasjerom er absolutt godkjent til denne klassen å være.

Ladbar Evoque har det Range Rover kaller passivt understell, altså ikke elektroniske dempere. Vi synes egentlig ikke det er noe stort savn. Bilen kjennes små-sportslig ut, og Range Rover har klart å kamuflere vekten fra batteripakken godt. Den veier 2.147 kilo, men er likevel ganske lettbeint. Det er en god prestasjon.

Resten av bilen kvalifiserer absolutt til å bli kalt luksus-SUV. Range Rover tok store grep på støydemping til andre generasjon. Interiøret er et godt sted å være, med eksklusive materialer og mange fine detaljer. Infotainmentsystemet kjenner vi fra blant annet Jaguar I-Pace, med to skjermer i midtkonsollen. Dette er en revolusjon sammenlignet med den tidligere løsningen i Evoque.

Da bilen ble lansert, fikk vi teste offroadegenskapene på en ganske spesiell måte, i en katekombe-lignende gammel lagerhall, midt i London. Her viste Evoque at den ikke er redd for utfordringer.

Bakkeklaring på 21,2 centimeter og hele 60 centimeter vadedybde er som det skal være i en bil fra Land Rover-konsernet. De aller færreste kjøperne kommer nok til å utsette den for tøffere påkjenninger enn kanskje en dårlig grusvei, men her handler det om merkevare og tradisjoner.

Litt om prisen: Evoque starter altså på 667.950 kroner, da snakker vi utgaven som bare heter S. Toppmodellen Autobiography starter på 896.950 kroner.

Testbilen R-Dymanic SE ender på 904.200 kroner, ferdig utstyrt. Dette forteller både at startprisene er høye her, og at Range Rover tar seg godt betalt for utstyr. Det er da også et helt bevisst valg, Evoque skal ikke være noen folke-bil. Men det gjør også at den, ladbar drivlinje til tross, ikke kommer til å få i nærheten av samme salg som første generasjon oppnådde. Vi vil tro endel i Range Rover-menigheten synes det er helt greit...

Pent og funksjonelt interiør, med høy materialkvalitet.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha en kompakt og ladbar SUV som skiller seg fra mengden.

Ikke bilen for deg hvis?

Du synes dette blir for dyrt, kanskje tenker du også at en helelektrisk SUV er et smartere valg?

Dette er ladbar luksus fra Range Rover

Er ladbar hybrid-drivlinje nok til å gi Evoque et løft i Norge. Det gjenstår å se, mange potensielle kunder har nok også valgt Jaguar I-Pace de siste årene.

Eierne mener

I Brooms bilguide kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Noen eiere av Range Rover Evoque har lagt inn sin vurdering av bilen og heeelt samstemte er de ikke... Klikk her for å se hva de mener:

RANGE ROVER EVOQUE PHEV R-DYNAMIC SE Motor og ytelser: Motor: 1,5-liter bensin + elmotor Effekt: 309 hk / 540 Nm 0-100 km/t: 6,4 sek. Toppfart: 213 km/t Forbruk (WLTP): 0,14-0,17 liter/mil Batteri/lading: Batteripakke: 15 kWt Rekkevidde: 68 km (WLTP) Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 437 x 199 x 164 cm Bagasjerom: 472 / 1.156 liter Vekt: 2.147 kg Tilhengervekt: 1.600 kg Taklast: 75 kilo Pris: Pris testbil: 904.200 kroner

