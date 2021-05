Forholdet ble aldri det samme etter frekk Guardiola-kommentar

Mauricio Pochettino hyllet Pep Guardiola før lagenes første møte, men forholdet mellom de to stjernemanagerne skal være svært betent etter en hendelse i 2017.

En plass i Champions League-finalen ligger i potten når PSG og Manchester City møtes tirsdag kveld.

Oljeduellen mellom Qatar-eide PSG og Abu Dhabi-eide Manchester City er også et oppgjør mellom to av managerne det har vært snakket mest om de siste sesongene.

Pep Guardiola (50) og Mauricio Pochettino (49).

To managere som har kjempet mot hverandre helt siden 2009. Da trente duoen hvert sitt Barcelona-lag. Guardiola ledet byens flaggskip, mens Pochettino ledet storbyens lillebror Espanyol.

– For meg er han den beste manageren. Han er en fantastisk trener, sa Pochettino om Guardiola før det første møtet.

En kommentar som utad så ut som en hyllest til konkurrenten. Men ifølge TV 2s La Liga-ekspert, Guillem Balagué, er ikke forholdet så rosenrødt det kan se ut til. Et forhold som ifølge TV 2s ekspert slo store sprekker etter at Guardiola gjorde narr av Pochettinos Tottenham i 2017.

Kommentaren som viste en ny side av Guardiola

I 2017 fikk Pep Guardiola spørsmål om hvem han så på som de største utfordrende til Premier League-tittelen. Svaret skapte overskrifter.

– Manchester United, Chelsea og «The Harry Kane team», svarte spanjolen.

Et svar som fikk daværende Tottenham-manager Mauricio Pochettino til å reagere.

– Noen ganger klarer han ikke å forstå rollen sin og være en gentleman. Det påvirker ikke meg personlig, men det er veldig respektløst overfor mange her. Det var vanskelig å forstå og en unødvendig ting å si, var Pochettinos respons.

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué merket også et skifte etter dette. Spanjolen har skrevet bok om begge managerne og på den måten kommet tett på dem og folkene rundt dem.

– Jeg føler forholdet deres aldri har blitt det samme etter Guardiolas nedlatende stikk – hvor han kalte Tottenham for «The Harry Kane team». Det ble ikke tatt godt imot av Pochettino. Det vennskapelige forholdet ble aldri det samme igjen. De har fortsatt respekt for hverandre, men vennskapet er ikke som før, sier Balagué.

Mener Guardiolas nye City inneholder flere punkter av Pochettinos filosofi

TV 2s La Liga-ekspert er også klar på at de to manager-stjernene har hentet inspirasjon fra hverandres spillestiler i en årrekke.

– Det jeg synes er veldig interessant med dem er at de har hatt så stor innflytelse på engelsk fotball. Gareth Southgate har fortalt at Pochettino og Guardiola er to av managerne som har påvirket ham mest de siste sesongene.

Rivaliseringen og vennskapet startet da Pep Guardiola trente en sterk kandidat til tidenes fotballag i Barcelona i 2009. Byrivalen Espanyol kjempet for å unngå nedrykk og inn kom uerfarne Mauricio Pochettino. I hans første kamp sto Barcelonas stjernegalleri på motsatt side.

VIKTIG: Kylian Mbappé kan bli en viktig mann dersom Mauricio Pochettino skal klare å ta PSG til Champions League-finalen. Foto: Benoit Tessier

Cupkampen mellom lagene endte 0-0 og mange var overrasket over hvor kort tid argentineren hadde brukt på å lære spillerne sine en helt ny spillestil, som innebar høyt press og enmannsmarkering. Espanyol klatret på tabellen og endte til slutt på trygg grunn.

Spillestilen har Pochettino utviklet og tatt med seg til Southampton, Tottenham og nå PSG. Ifølge Balagué har argentinerens filosofi også påvirket Guardiolas nye City-lag.

– Mange av tingene som folk de siste sesongene har sett Guardiola tilføre i Citys spillestil er ting han har plukket fra Pochettinos filosofi. Det høye presset og kravet om forsvarsarbeid fra angrepsspillerne blant annet. Dette er ting som Pochettino gjorde da han var i Southampton, men som mange trolig ikke la merke til da, sier Balagué.

