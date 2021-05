OL-vinner vraket fra landslaget

Ragnhild Haga har fått beskjed om at hun ikke lenger tar del i langrennslandslaget.

Nyheten kunngjorde hun på Instagram mandag, men til TV 2 opplyser 30-åringen at hun fikk beskjeden for cirka en uke siden.

– Det er tungt. Særlig når man er veldig motivert. Litt tøft å høre at de prioriterer som de gjør. Skjønte ikke argumentene helt. Så jeg ble litt overrasket, sier Haga til TV 2.

– Hvilke argumenter fikk du?

– De sier at resultatene kunne være godt nok, men vil ha flere sprintere på laget. Man må ha en sammensetning av sprint og distanse på laget, men det virker som de fokuserer veldig på sprint inn mot OL, sier fristil-eksperten.

Begrunnes ikke før i morgen

Landslagstrener Ole Morten Iversen ønsker ikke å gi en begrunnelse på vrakingen, enda.

– Det kan jeg ikke si noe om så lenge det er pressekonferanse og uttak i morgen. Vi som er involvert forholder oss til det, sier Iversen til TV 2.

Hagas utvilsomme høydepunkt i karrieren var da hun tok gull på 10 km fristil i OL i 2018.

GULLGLIS: I tillegg til seieren på 10 km ble også Haga mester på staffet i 2018. Foto: Lise Åserud

– Jeg mener jeg har gode nok resultater som distanseløper uansett, men det er ingen menneskerett å være på landslag, sier Haga.

Byr på utfordringer

Til TV 2 forteller Åsen-løperen at hun enda ikke vet helt sikkert om hun vil ta del i et annet lag eller ikke.

– Det må jeg finne litt ut av egentlig. Jeg har savnet litt oppfølging på hjemmebane i Oslo, og har funnet en en trener som skal hjelpe meg her, forklarer Haga.

Hun legger ikke skjul på at vrakingen vil by på utfordringer.

– I tillegg må jeg finne ut av hvordan jeg løser det økonomisk når det kommer til å trene i høyden. Det er flere ulemper med å ikke være på landslaget.

– Jeg kommer nok til å ta litt del i klubbopplegget i Åsen, der min bror (Magne Haga) også trener, avslutter Haga.

Eksperten lar seg overraske

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad mener det ikke kryr av norske damer som er på nivå med Haga.

– Selv om resultatene til Haga i aller høyeste grad har variert etter OL-gullet i 2018, må jeg likevel si dette var litt overraskende. Vi snakker tross alt om en regjerende olympisk mester på 10-kilometer, som i andre halvdel av sesongen i år tok NM-sølv og havnet på 4. plass i WC og 7. plass i VM. Det kryr ikke av norske damer som matcher Hagas toppnivå i vinter, og dette til tross for at hun likevel er et stykke unna eget toppnivå, sier Skinstad.

– Sannsynligvis ønsker de å satse ungt, men det naturlige da ville kanskje være å gjøre dette etter kommende OL, med VM på hjemmebane i 2025 og det påfølgende OL i 2026 som naturlige hovedmål for fremtidens medaljehåp.