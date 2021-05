Høyre begraver skattekamp: - Trist

Ingen av Høyres fylkeslag vil kjempe for å fjerne hele formuesskatten i neste stortingsperiode. – Trist, mener lederen for Vestland Høyre.

– Problemet med debatten er at den kun handler om rike folk på Østlandet, mens vi vil sikre likere vilkår mellom utenlandske eiere og norske småbedrifter langs kysten vår, sier Tom Georg Indrevik, fylkesleder i Vestland Høyre. Han legger til:

– Vi kan ikke ha en valgkamp der Høyre blir stemplet som et parti som bare vil gjøre de rike rikere. Det er trist, men sånn har debatten blitt.

Den 11. september i fjor vedtok Høyres landsmøte overraskende å fjerne hele formuesskatten etter forslag fra Vestland Høyre, statsminister Erna Solbergs eget fylkeslag.

AVLYSTE: Kort tid etter at Høyres landsmøte hadde vedtatt å fjerne hele formueskatten rykket statsminister Erna Solberg ut og avlyste vedtaket. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTBa

Men kort tid etter rykket Solberg ut og avlyste løftet, og nå er det trolig historie.

Hverken Oslo Høyre, Senior Høyre eller Vestland Høyre vil i år opprettholde sine forslag om at Høyre fortsatt skal være for å fjerne hele formuesskatten.

– Ikke vits

Lederen av Vestland Høyre forteller at de har hatt to delegasjonsmøter og bestemt seg for å ikke opprettholde dette forslaget.

– Det er ikke vits å vinne en votering på landsmøte på noe som ikke kan gjennomføres de neste fire årene, sier fylkesleder Tom Georg Indrevik.

Fylkeslederen i Vestland Høyre innrømmer at det er store utfordringer med å fjerne hele formuesskatten.

– Problemet er at du risikerer at mange blir nullskatteytere. Det er ikke Høyre sitt mål.

– Saken er død

Indrevik vil likevel ikke gi opp kampen mot formuesskatten helt, og skylder mye på venstresidens retorikk for at løftet nå skrotes.

Også Oslo Høyre kaster inn håndkledet bekreftet fylkesleder Heidi Nordby Lunde, som selv er litt overrasket.

– Vi vil fortsatt fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, men hvis ingen opprettholder formuleringen om å fjerne helt, så er saken død. For nå, i hvert fall.

Lederen i Senior Høyre lever godt med at de nå har lagt fra seg det gamle skatteløfte.

– Det er jeg egentlig glad for. Jeg har aldri vært for å fjerne hele, sier Lars Myraune, leder i Senior Høyre.

– Realistisk løfte

Lederen av redaksjonskomiteen på landsmøtet, Henrik Asheim, bekrefter at det dermed ikke blir votering om formuesskatt-formuleringen i programmet.

– Det er nå klart at landsmøtet enstemmig går inn for å støtte programkomiteen i å prioritere å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital i neste periode, sier Asheim.

INGEN KAMP: Henrik Asheim, som leder redaksjonskomiteen på Høyres årsmøte, bekrefter at det ikke blir noen votering om formueskatt-punktet i partiprogrammet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dermed er løftet om å fjerne hele formuesskatten dødt - i hvert fall de neste fire årene.

– Mitt inntrykk er at et samlet parti mener dette er er et realistisk løfte som også betyr at vi fjerner det største problemet med denne skatten, nemlig at den kun rammer norske eiere av bedrifter og ikke utenlandske, sier Asheim.