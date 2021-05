Superstjerne-villaen blir spist opp av biller – nå redder regjeringen byggverket

I flere år har villaen til den verdenskjente komponisten og fiolinisten Ole Bull (1810-1880) råtnet gradvis.

I tillegg til fuktskader og vanlig bygningsslitasje, har villaen vært rammet av borrebille-angrep.

Disse spiser opp treverket, og direktøren for KODE-museer har flere ganger bedt regjeringen komme til unnsetning for å redde den ærverdige villaen.

Da TV 2 og kulturminister Abid Raja besøkte villaen på Lysøen i september i fjor, anslo KODE-direktør Petter Snare at man trengte mellom 40-60 millioner kroner for å restaurere byggverket.

Saken fortsetter under bildet

BORREBILLER: Slik ser det ut når de nevnte billene spise opp treverk. Små hull som skader det gamle materialet. Foto: Olaug Spissøy Kyvik / TV 2

Lover å redde villaen

Den gang kunne ikke kulturministeren love noe, men nå har tonen fått en annen lyd.

Mandag kunne nemlig kulturministeren annonsere overfor TV 2 at regjeringen lover å bevilge pengene som trengs for å redde byggverket.

– Vi skal gi det som trengs for å få dette i stand. Jeg besøkte villaen i fjor, og da så jeg tilstanden med mine egne øyne. Den gang sa jeg at dette byggverket ikke skal råtne på rot, på denne regjeringens vakt, sier Raja.

Tilstandsrapporten fra Multiconsult viste at bygget trengte utbedringer for minst 25 millioner kroner. Nå sier Raja at regjeringen vil gi mer, og bevilger til sammen 40 millioner kroner.

– I tillegg gir vi en tilstandsfullmakt, som er en statsgaranti på de resterende kronene som villaen trenger for å bli satt i stand.

Tre herrer med god grunn til å smile i dag. F.v. KODE-direktør Petter Snare, kulturminister Abid Raja og fiolinist og Bull-elsker Arve Tellefsen. Foto: Leslie Tangen / TV 2.

– Utrolig glad

KODE-direktør Petter Snare var tydelig lettet over regjeringens vilje til å komme villaen til unnsetning.

– Er dette nok?

– Det håper jeg. Nå kommer vi et godt stykke på vei med å få villaen på plass, og det trenger vi nå. Jeg er utrolig glad for at Raja og regjeringen stiller opp så raskt og sørger for at vi kommer i mål med å ta vare på denne unike villaen, sier Snare.

Han fremhever Ole Bull-villaen som et av Norges mest unike bygg, rent arkitektonisk.

– Samtidig er det også et minne over en rik kulturperiode i Norge.

– En av de viktigste

Fiolinist Arve Tellefsen er også tilstede, og går enda lenger i sin hyllest av Ole Bull.

– Han er en av de viktigste personene i norsk kulturliv gjennom alle tider. Han oppdaget Ibsen, Bjørnson og hele gullrekka. Da synes jeg det er fint at hans hjem utenfor Bergen kan holdes ved like. Det holder på å ramle sammen og råtne, så da måtte jeg si ifra, sier Tellefsen.