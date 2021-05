Har fått 100 tips om loftsmysterium

Søndag fortalte TV 2 om huseier Sondre Nylund (37) som oppdaget et hemmelig rom på loftet da han skulle renovere. Mysteriet om denne ukjente Henning har skapt sterkt engasjement.

BODEN: Døren inn til boden på tørkeloftet i bygården i Bergen. Innerst i denne boden fant Sondre den skjulte inngangen til det hemmelige rommet. Foto: Kåre Breivik

Førsteamanuensis emeritus i historie, Sven-Erik Grieg-Smith (77) tok turen til loftet på Wergeland i Bergen for å studere gjenstandene nærmere.

På jakt etter svar

Grieg-Smith kan bekrefte at både tyskere og motstandsmenn oppholdt seg i dette området under krigen, men stiller seg tvilende til at det hemmelige rommet har vært et dekningssted.

– Hvor tenkelig er det at dette har vært et skjulested for en motstandsmann under krigen?

– Det er lite trolig at det har vært et dekningssted. Men det virker som om noen har laget et skjulested. Jeg heller i retning av at dette er laget etter krigen, men den tyske feltkniven og en 20mm tomhylse er gjenstander som motsier den påstanden, funderer historikeren.

Grieg-Smith har nå studert både gjenstandene og selve rommet.

– At noen har laget et hemmelig rom fordi de ønsker det - ja! Jeg tror at noen i dette huset har hatt behov for et sted hvor man kunne gjemme ting, sier han.

SKATTENE: Noen av gjenstandene på loftet til Sondre. Foto: Kåre Breivik

Hvem var Henning?

Grieg-Smith mener det er vanskelig å skulle si noe om livet til Henning, men poengterer at enkelte mennesker i byen hadde behov for et skjulested hvor de kunne skjule diverse gjenstander.

– Hvis man skal forsøke å konstruere et menneskes liv, er det for få ting som kan fortelle en historie. Men dette kan være en form for lagerrom for illegalt utstyr eller andre ting, sier han.

Han understreker likevel at vi vet for lite til å kunne konstatere med dette.

– Men det at vi har funnet gjenstander datert krigens tider. Hva indikerer det?

– Det kan jo antyde noe, men jeg vil ikke være for bastant på det ...

TV 2 har fått inn over 100 tips til hva som kan ha skjedd og hvem denne Henning var.

Grieg-Smith mener mye kan tyde på at det kan ha vært en gutt som brukte rommet som et gjemmested.

– Et hus har sin historie, men den er det de som bor der som må fortelle, sier historikeren.

UNDRER: Historiker Sven-Erik på loftet i Bergen. Foto: Kåre Breivik

Enormt engasjement

Huseier Sondre er overveldet av alt engasjementet mysteriet har skapt. Han har mottatt flere positive tilbakemeldinger fra personer som deler egne erfaringer og historier.

– Det gjør meg både ydmyk og rørt. Dette er et viktig tema. Vi må aldri glemme forfedrene våre!

Nå håper huseieren at tingene omsider kan returneres til etterkommerne til Henning.

Takket være TV 2s lesere og et enormt engasjement, har vi nå kommet lengre i søken på denne Henning. Vi jobber videre med å nøste opp slik at vi kan fortelle hele historien. Følg med videre!