Sykehusene er så ille at pasienter trygler om å få dra

I tre dager gikk gravide Goldi Patel (25) fra sykehus til sykehus i New Delhi i håp om å finne noen som kunne hjelpe mannen hennes å puste. Fire sykehus avviste henne, det femte tok ham inn.

Livredd på sykehus

Men kvaliteten på Sardar Patel Covid Care Center and Hospital er så dårlig at ektemannen, Sadanand Patel (30), trygler om å dra, skriver CNN som har møtt paret.

Folk dør rundt ham, og Sadanand har knapt hatt kontakt med en lege. 80 prosent av lungene hans er påvirket av viruset, og han er livredd for hva som vil skje hvis han blir dårligere.

TRESENGER: Sardar Patel Covid Care Center hospital i New Delhi har 500 hjemmesnekrede tresenger. Lokalet ble stengt i februar da myndighetene mente pandemien var over. 29. april måtte den åpen igjen. Foto: Manish Swarup

– Jeg er veldig redd. Hvis tilstanden min blir kritisk, tror jeg ikke de klarer å redde meg, sier han til CNN fra sykesengen lørdag.

– Han har spurt meg om å ta ham bort fra denne plassen. Han vil heller være hjemme. Han er veldig redd, sier Goldi som er gravid med parets første barn.

Blir hjemme

Situasjonen ved sykehusene er så alvorlig at mange velger å beholde alvorlig syke slektninger hjemme fordi de tror det gir bedre mulighet til å overleve.

Privatpersoner leter desperat etter oksygentanker de kan bruke hjemme, og står i kø i opptil 12 timer for å få dem fylt opp. Svartebørsen koker.

Flere steder er det hundre pasienter per 50 senger. Det ligger syke pasienter i sykebiler, på bårer, bord og på gulvet. Koronapasienter dør på venterommene før de i det hele tatt har sett en lege. Hvis de er så heldige å få seg en sykeseng, er det ikke gitt at de får det oksygenet de trenger.

Desperate SOS fra sykehus

Flere sykehus går ut med SOS-melding på sosiale medier i desperat jakt på mer oksygen.

I forrige uke tryglet sjefen ved Shree Ram Hospital i East Delhi om hjelp i en video på Instagram.

– Om to timer er vi tomme for oksygen. Vi har unge pasienter her som dør om to timer. Hjelp oss. Vi kan redde disse menneskene, sa han med gråten i halsen.

Det ble opprettet en innsamlingsaksjon etter legens bønn, og de har fått hjelp.

Føderale myndigheter hevder det ikke er mangel på medisinsk oksygen i landet, men at utfordringen ligger i transportsystemet, skriver BBC.

Dette gjør ikke raseriet mindre. Folk dør mens føderale og delstatlige myndigheter krangler.

Flere sykehus i New Delhi har i helgen gått til retten for å sikre at de får uhindret tilgang på medisinsk oksygen.

– Myndighetene må organisere alt nå. Dere har ansvar for tildelinger av oksygen. Dere må levere, uttalte en dommer.

Store mørketall

Antall registrerte smittetilfeller nærmer seg 20 millioner, og minst 218.000 mennesker har dødd etter å ha fått covid-19.

Slektninger triller liket av en avdød til kremering i New Delhi 2. mai. Foto: AFP/Tauseef Mustafa

Mørketallene anses å være svært høye i India. Det er liten tilgang på tester, og dårlig infrastruktur gjør at mange ikke registreres som hverken smittede eller døde etter korona.

Omlag 10 prosent av Indias befolkning har fått første vaksinedose. Alle over 45 år kan få vaksine, men i realiteten må de fleste gå hjem med uforrettet sak etter å ha ventet i vaksinekø i flere timer.

Indias statsminister Narendra Modi er blitt sterkt kritisert for håndteringen av pandemien. Ikke minst for å ha lettet på restriksjonene og tillatt store folkeansamlinger.

Partiet til Modi tapte stort i lokalvalget i Vest-Bengal i helgen. Den dårlige prestasjonen knyttes til Modis håndtering av koronakrisen. Selv om resultatene i lokalvalget er en skuffelse for BJP, er det ingenting som tyder på at Modi må gå av før perioden hans utløper i 2024.