Cæsarsalat med kylling og bacon

Oppskriften er til 4 personer.

Dette trenger du:

2 romanosalat eller 4 hjertesalat

1 liten klype flaksalt

2 ss olivenolje

Dressing:

1 stort egg, eller 2 små

6 ansjosfileter

40 g revet parmesan

3 dl nøytral olje

1 ss eplecidereddik

Sitronsaft og salt til smak

Et par knekk fersk pepper

Kylling:

2 kyllingbryst eller kyllinglår

4-5 skiver bacon

2 ss nøytral olje til steking

1 ss smør til steking

1 fedd hvitløk (valgfritt)

5-6 dl nøytral olje om du velger å confitere kyllinglårene

Salt og pepper

Ekstra parmesan til å rive over ved servering

5-6 tørre brødskiver eller baguett til krutonger

Slik gjør du:

Del salaten i blader og vask i iskaldt vann. Tørk godt.

Lag cæsardressing ved å ha eggeplommer, sennep, parmesan og eddik i en bolle, pisk det sammen og spe i olje i en tynn stråle. Ha i litt vann om den blir for tykk. Ha i revet parmesan, hakket ansjos og litt salt og sitron etter smak.

Om du velger kyllingbryst, krydre med salt og pepper på begge sider og brun godt i en stekepanne med olje, smør og et knust hvitløksfedd. Stek det så i på 180 grader i ovnen i 5-6 minutter og la det hvile i 10 minutter før servering. Sjekk gjerne at du har nådd 65 grader eller mer i kjernetemperatur. Skjær i tynne skiver ved servering.

Om du velger å lage confitert kyllinglår, salter du lårene med litt finsalt og legger de i en kjele med et hvitløksfedd. Dekk så med nøytral olje og gi oljen et oppkok. Du kan nå sette kjelen på 82 grader i ovnen over natten, eller på 160 grader i ovnen om du ønsker at det skal gå raskere. Det tar 1-2 timer, avhengig av størrelsen på lårene. Riv opp kyllinglårene før servering og anrett med salaten.

Sprøstek baconet.

Krutonger lages enkelt ved at du kutter brødet eller baguetten i terninger eller skiver. Ha på litt olivenolje og salt. Stek på stekebrett med bakepapir på 180 grader i 5-6 minutter til de er sprø.

Ved servering, ha dressing, olivenolje og litt sitronsaft på salaten og bland godt. Legg salaten i en dyp tallerken og ha over revet parmesan, krutonger og litt fersk kvernet pepper.

Server gjerne salaten med kylling og sprøtt bacon, eller server salaten ved siden av en middagsrett. Den klassiske cæsarsalaten serveres egentlig uten kjøtt og fugl.