Nå kommer millionregningen for Baneheia-saken

Advokat Arvid Sjødin sier at han har jobbet gratis for dobbeltdrapsdømte Viggo Kristiansen i over elleve år. Nå kommer regningen.

I fakturaen som er sendt fra Arvid Sjødin til Gjenopptakelseskommisjonen, er den første arbeidstimen i Baneheia-saken datert 1. januar i 2010.

Siden den gang har advokaten ifølge seg selv jobbet 1869,5 timer for å få Viggo Kristiansen (41) renvasket for voldtekt og drap mot to jenter i Baneheia i mai i 2000.

– Det er mange timer jeg ikke har ført opp på regningen. Alle timene på fakturaen er veldokumentert, sier Sjødin.

VIL HA LØNN: Advokat Arvid Sjødin, her avbildet i en annen straffesak. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Totalt er beløpet på 2.535.509 kroner, inklusiv moms.

Det var i februar, etter flere avslag, at Viggo Kristiansen vant frem og fikk saken sin gjenåpnet. Kort tid etterpå ble Sjødin formelt oppnevnt som forsvarer, noe som gir adgang til å føre timer.

Har slitt med skatten

– Hvorfor har du jobbet gratis?

– Fordi jeg har regnet med at man raskt ville se at dette er en sak med mange feil og mangler, men det har tatt tid, sier Sjødin og legger til:

– Når man velger å ha gjentakelseskommisjon i stedet for en gjenåpningskommisjon, så blir det mange timer.

– Hvilke konsekvenser gratis arbeid fått for deg?

– Jeg har jo hatt andre saker, men det har vært år hvor jeg ikke har klart å betale forskudsskatt, men det blir forhåpentligvis ikke noe problem nå, sier advokaten.

Kravet kan øke

Lederen for Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, vil ikke kommentere Sjødins utspill om «gjentakelseskommisjonen» og at regningen kunne blitt lavere om Baneheia-saken ble gjenåpnet tidligere.

Hallgren sier at de nå vil se på kravet fra advokaten og den underliggende dokumentasjonen før penger utbetales.

Sjødin utelukker ikke at kravet fra ham kan øke.

– Hvis vi hadde regnet med forsinkelsesrenter fra den første timen for 11 år siden, så ville beløpet vært betydelig større. Derfor kan det komme et større krav etter hvert, sier advokaten, som mener at det foreligger minst syv ugyldige vedtak der han er nektet oppnevning.

Advokat Sigurd Klomsæt, som i flere år har jobbet for å få gjenopptatt Baneheia-saken, sier til TV 2 at han vil sende et krav på anslagsvis 4000 timer. Klomsæt er tydelig på at hans arbeid fra 2008 til 2012 er det som har ført frem til gjenåpningen.

Blir sittende i fengsel

Kristiansen har hele tiden nektet for å ha hatt noe med drapene i Baneheia å gjøre.

I en splittet gjenopptakelseskommisjon ble det såkalte DNA-beviset viktig for beslutningen om å gjenåpne saken.

Nylig ble Kristiansen begjært løslatt fra forvaringsdommen han soner i Ila fengsel i Bærum, men lagmannsretten bestemte – med dissens – at han ikke får slippe ut i påvente av endelig avgjørelse av saken.

Sjødin har allerede varslet at han kommer til å anke til Høyesterett, men det vil trolig først skje i slutten av uken.