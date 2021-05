Slo til på «superbillig» drømmeleilighet – én uke senere kom sjokket

I videoen, som er sett 3,4 millioner ganger, forteller hun at hun tidligere i år flyttet fra Norman i Oklahoma til en liten by i Arkansas.

Hun leide leiligheten usett, og var svært fornøyd med at den bare kostet 2900 kroner i måneden.

– Den første uka etter at jeg flyttet her var helt galskap! Jeg var opptatt med å finne meg en jobb og å få leiligheten i orden, sier 19-åringen til Newsweek.

De første dagene la hun ikke merke til hvem som bodde i naboleilighetene, eller hva som stod på skiltet utenfor.

– Jeg syntes at det var litt rart at alle naboene var betraktelig eldre enn meg. Etter den første uka, så jeg et skilt foran leilighetene, sier hun.

Det var da Kohout leste hva som stod på skiltet, at hun innså at hun hadde flyttet inn på et eldresenter.

«Senior Citizens Apts.» stod det på skiltet.

Føler seg hjemme

Eldresenteret er utformet som et boligkompleks, og pensjonistene bor i hver sin leilighet.

Madison Kohout, som har fått seg jobb som hjelpepleier, sier at hun jo stusset på den billige husleia før hun flyttet inn.

– Leia var betraktelig billigere sammenlignet med den jeg flyttet fra. Jeg fikk leie en toroms for bare 2900 kroner i måneden. Den var superstor, og jeg følte meg som hjemme, sier hun.

Pensjonistene disker opp

Hun forteller at hun har kommet seg til rette på eldresenteret, og at naboene, som alle er over 65 år gamle, behandler henne bra.

– Jeg har aldri spist så mye hjemmelaget mat i mitt liv, sier hun til Insider.

Kohout har blitt godt kjent med flere av pensjonistene.

– Jeg har blitt venn med mange av naboene. Jeg har vært på middag hos dem, og pratet med dem sent på kvelden, og jeg har fått litt godterier også. Jeg liker å bli kjent med dem, sier hun.

NYE VENNER: Madison Kohout sammen med to gode naboer. Foto: Madison Kohout/TikTok

Kan dundre på med musikk

Kohout har lagt ut flere videoer på TikTok hvor hun forteller følgerne sine om sitt nye liv på et eldresenter.

– Hvordan det går på gamlehjemmet, spør du deg kanskje? La meg vise det. Når jeg kommer hjem, er det vanligvis superstille fordi mesteparten av naboene mine sover. En av de største fordelene er at jeg kan spille musikk når jeg vil fordi noen av dem ikke kan høre, forteller hun.

Hun sier at hun liker godt at så mange av de eldre på senteret er omsorgsfulle.

– En morsom ting ved å bo på et gamlehjem, er at når jeg kommer hjem etter en lang dag, spør alle om hvordan jeg har det.

Ekstra besteforeldre

På TikTok er det flere som spør om hvordan det overhodet er mulig å ikke få med seg at du har flyttet inn på et eldresenter.

Andre spør om hvordan hun fikk lov til å flytte inn siden hun bare er 19 år gammel.

Kohout forklarer at det ikke er ulovlig for å unge å bo der, selv om alle de andre som bor der er pensjonister.

– Dette er «like muligheter»-boliger, som betyr at de ikke diskriminerer på grunn av alder. Men, det er designet for eldre innbyggere, og det er hovedaldersgruppen som bor her. Jeg er den eneste tenåringen her. De har rundt ti leiligheter her, og jeg er den eneste tenåringen her, sier hun.

Blir værende

19-åringen synes at det er stor stas å ha fått det hun kaller et «ekstra sett med besteforeldre».

– Jeg planlegger å bo her en stund. Jeg elsker de nye naboene mine, sier hun.

19-åringen kommer med et spøkefullt tips til andre som sliter med dyr husleie.

– Husk, at hvis du sliter med husleia, så kan du pensjonere deg tidlig, sier hun.