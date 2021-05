Einar ble ringens herre igjen etter fantastisk funn på søppelfylling

– Det er smått utrolig at gifteringen kom til rette, sier Einar Juliebø fra Ålesund til TV 2.

Denne gullhistorien startet med at Juliebø i forbindelse med rydding på kryploftet hjemme kjørte en del avfall til sorteringsanlegget på Bingsa i Ålesund. Samme kveld oppdaget han til sin store fortvilelse at gifteringen var borte fra fingeren.

– Jeg fikk litt panikk, innrømmer Juliebø overfor Sunnmørsposten, som omtalte saken først.

Kråke-vekker

For selve symbolet på 25 års ekteskap med sin kjære Birgitte var søkk vekk, og hadde i verste fall havnet på fyllinga.

– Jeg lette desperat etter ringen fra loft til kjeller og bilen, uten resultat.

– Og hva sa kona?

– Njaa, det ble jo litt fleiping om jeg hadde kastet ringen. Jeg er jo en distré fyr, og hun var jo ikke veldig overrasket over hva jeg hadde prestert, er det diplomatiske svaret fra Einar.

GULL I BLIKKET: En nysgjerrig kråke på sorteringsanlegget pirret også nysgjerrigheten til den ansatte på anlegget. Foto: Arne Rovick /TV 2

Men så er verden full av ekteskapelige overraskelser. For på samme dag som Einar hadde vært og kvittet seg med avfallet på Bingsa, får sorteringsanleggets egen Bilbo Lommelun fra Ringenes herre - Arjan Ten Dam - øye på en svært pågående kråke inne på området som gjorde at han ble nysgjerrig.

– Kråka var interessert i noe som glinset i sola. Jeg tenkte kanskje det var en kobberbit, forteller kunderettleder Dam til Sunnmørsposten.

LYKKELIG: Takket være en svært årvåken Arjan Ten Dam (t.h.) ved sorteringsanlegget på Bingsa i Ålesund fikk Einar Juliebø tilbake gifteringen som han mistet nettopp her. Foto: Caroline Mehl Nakken/Årim.

Det viste seg at kråka hadde gull i munn. Dam ble svært overrasket over at han fant en giftering med inskripsjoner inne i haugen med avfall. Han lekte med tanken om at noen var lei av kona, men varslet sine overordnede og ringen havnet hos kommunikasjonssjef Caroline Mehl Nakken i Årim.

– Vi hadde jo lyst til å komme i bunns i gullringmysteriet og postet saken på våre Facebook-sider. Det utløste et voldsomt engasjement, sier Mehl Nakken til TV 2.

Facebook-hjelp

For kjærligheten har ingen grenser på Facebook. 600 delinger gjorde at også Einars kone - Birgitte Fløystad - ble tagget i ett av innleggene og hun skjønte raskt at her kunne løsningen på ekteskapsutfordringen ligge.

– Det ble god stemning i heimen når ringen var funnet, bekrefter Einar.

Han måtte bekrefte datoen som var gravert på innsiden av ringen og her måtte kona trø til med essensiell informasjon.

– Jeg husker bryllupsdatoen, forsikrer Juliebø, men ringen var merket med forlovelsesdagen. Den var verre å huske. Året var i alle fall 1994, med bryllup året derpå.

Juliebø er voldsomt imponert over Arjan Ten Dam som stoppet opp ved den kråka og som gjorde at ringen ble funnet.

– Nå skal jeg passe godt på ringen og sørge for at ekteskapet er godt forankret på fingeren i minst 25 år til, sier Einar Juliebø.

PS: Du har kanskje lagt merke til navnet Einar Juliebø før? Han har tekstet utallige spillefilmer og serier for norske TV-seere de siste 20 årene.