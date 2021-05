Slakter eget lag etter stortap: – Et skjørt byggverk

Treningskampen mot Fredrikstad ble en pinlig affære for Godset. Søndag vant gjestene 6-1 på Marienlyst Stadion.

– Skuffende kamp av oss i dag. Spillemessig så er Fredrikstad ganske gode, der gir de oss match. Det er ikke det jeg synes er det verste. Det er kroppsspråket vårt og mentaliteten vår når vi merker at ting ikke går som vi ønsker. Det må vi få gjort noe med veldig fort, sier «BP» Ingebretsen til TV 2 etter kampen.

Klokken tikker

Strømsgodset serieåpner hjemme mot Lillestrøm 16. mai. Dermed har «BP» i underkant av to uker på å bygge opp et solid fundament.

– Fokuset vår har vært at vi skal gjøre ting sammen, at vi skal være sterke sammen. Men det ser vi ingenting av i dag. Dette er et skjørt byggverk akkurat nå, vi må bruke tiden vi har veldig godt.

Heldigvis for Ingebretsen vet han hva det må jobbes med framover.

– Vi må jobbe steinhardt, og vi vet hvilke knapper vi må trykke på. Nå må samholdet fram. Nå må lederne i spillergruppa stå fram og vise at de vil dette her, sier 53-åringen og legger til:

– Mentalitet og det å forsvare eget mål må være hovedfokuset vårt.

Ingebretsen tok over treneransvaret etter Henrik Pedersen, sammen med Håkon Wibe-Lund. Sistnevnte var assistent under Pedersen, mens Ingebrigtsen er tidligere hovedtrener i klubben.

Etterdønninger fra rasismesaken?

Friskt i minne hos norske fotballinteresserte ligger naturligvis varslingssaken, som endte med at Pedersen måtte gå av som trener. «BP» er usikker på om bråket kan ha påvirket dagens resultatet.

– Det vet jeg ikke, men det kan jo være. Det tar uansett tid å bygge opp en gruppe, sier treneren.

Godset-keeper Viljar Røsholt Myhra vil heller ikke si for sikkert om det kan være en sammenheng.

– Det har vært mye ting som vi ikke har vært vant med, og det kan jo slå ut mentalt. Jeg vil ikke gå mer inn på det, vi ser framover nå, sier målvakten.

SEKS BAKLENGS: Viljar Myhra mener det er uakseptabelt å slippe inn seks mål på Marienlyst. Foto: Fredrik Hagen

Midtstopper Niklas Gunnarson mener drammenserne ikke kan skylde på bråket den siste tiden, og gir ros til det nye trenerteamet.

– Det nye trenerapparatet er kjempebra, vi kjenner det bra fra før av. Alt det som har skjedd tidligere har jeg ingen kommentar til, vi har lagt det bak oss. Vi har hatt gode treninger og god stemning i gruppa, forklarer Gunnarson.

30-åringen legger til at han har tapt mange treningskamper tidligere, men har en klar oppfatning av hva laget må bli bedre på.

– Engasjement og innsats, det må vi faen meg bli mye bedre på, avslutter Gunnarson.