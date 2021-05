Fire omkom i trafikken i april – de hadde én ting til felles

Så langt i 2021 har 18 personer omkommet i trafikken, mot 30 personer på samme tid i fjor.

Ulykkestallene for 2021 viser altså en positiv tendens. Hvis denne utviklingen holder seg, kan tallet på omkomne for året bli det laveste noensinne.

Likevel vil Trygg Trafikk understreke at for å få en varig nedgang i de alvorligste ulykkene, vil det kreve innsats fra alle trafikanter, spesielt bilistene.

– Selv om tallene så langt i 2021 viser lavere ulykkestall enn året før, skyldes dette ofte naturlige svingninger. Det er altfor tidlig å si om dette er en varig utvikling, og vi må fortsette å oppfordre alle til å opptre hensynsfullt og oppmerksomt i trafikken. Det å holde farten nede og kjøre rusfritt, er også grunnleggende viktig, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Den første MC-ulykken

I april kom den første MC-ulykken for året. Det samme skjedde i 2020 og totalt for fjoråret omkom 20 personer på MC.

– Spesielt sommermånedene er tradisjonelt ulykkesutsatte for MC-førere. 15 personer omkom på MC i juni, juli og august i fjor. Det er derfor viktig at alle som skal kjøre motorsykkel i sommer, sørger for å oppdatere ferdighetene sine og jobbe med å skaffe seg gode sikkerhetsmarginer både i kurver og i vegkryss, sier Johansen, i en pressemelding.

Å stoppe de som bryter fartsgrensene er en prioritert oppgave for politiet i Norge. Foto: Utrykningspolitiet

Erfaring og selvtillit

Det er flere menn enn kvinner som har omkommet i trafikken så langt i år, og i april var alle menn.

Likevel er fordelingen jevnere mellom kjønnene enn på samme tid i fjor. To av de omkomne i april var i aldersgruppen 25-44 år, og det er også den aldersgruppen med flest omkomne så langt i år, hele 7 av 18.

– Denne aldersgruppen har erfaring og ofte selvtillit i trafikken. Det kan innebære at man tar større sjanser og utsetter seg selv for større risiko enn andre. Det viktigste er å huske at du aldri er alene i trafikken og at dine valg går utover andre, sier Johansen.

Nedgang i Nordland

De fire dødsulykkene i april skjedde i Viken, Rogaland og Innlandet. Innlandet opplevde to dødsulykker denne måneden. Viken og Troms og Finnmark har flest omkomne så langt i år med fire hver. Oslo, Agder og Nordland har til nå i 2021 ingen omkomne i trafikken.

– Spesielt gledelig er det å se nedgangen i Nordland som hadde fire omkomne på samme tid i fjor. Likevel kan vi ikke slappe av nå, vi har ingen garanti for at utviklingen vil fortsette, så her må alle trafikanter ta ansvar, avslutter Johansen.

