Krever at SAS og Norwegian ikke sletter bonuspoeng

Mange måtte avlyse feriene sine på grunn av korona, og en del fikk tilbakebetalt i bonuspoeng med utløpsdato.

Fortsatt er det knapt mulig å reise med fly, dermed står kundene i fare for å miste store verdier, opplyser direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet i en pressemelding mandag.

– Vi har derfor skrevet brev til SAS og Norwegian og bedt dem forlenge levetiden på bonuspoengene. Vi står ikke fritt til å reise nå, og da kan ikke flyselskapene nulle verdiene kundene har betrodd dem, sier Blyverket.

Forventer hederlighet

Poengene kan være opptjent ved å kjøpe reiser, eller som refusjon hvis en reise er blitt kansellert.

Da kan passasjerene velge om de vil ha poeng eller penger, men Forbrukerrådet har tidligere funnet grunn til å si at selskapene manipulerer passasjerene til å velge poeng.

Forbrukerdirektøren forteller at en del valgte å få refusjon for koronakansellerte reiser i form av poeng i solidaritet med selskapene.

SAS og Norwegian ville stått i en enda mer sårbar situasjon nå, om alle kundene heller hadde fått tilbakebetalt penger.

– Da forventer vi faktisk den samme hederligheten tilbake til forbrukerne, sier Blyverket.

Koronatrøbbel

Forbrukerrådets statistikk viser at det var nettopp SAS og Norwegian som skapte mest koronatrøbbel for forbrukerne i 2020.

Folk fikk ikke pengene sine innen fristen, og det var svært vanskelig å få kontakt med selskapene.

Siden Norwegian er under omstrukturering, er det ingen mulighet for å bruke poengene nå. De har sendt e-post til kundene sine om at de kan forlenge levetiden til poengene dersom de trykker på en knapp.

– Det er selvsagt ingen som vil slette poengene sine. Det er fullstendig unødvendig å kreve at vi skal trykke på en knapp for at de ikke skal fordufte. Folk vil åpenbart beholde verdiene sine, men det er stor risiko for at de mister dem nå, påpeker Blyverket.

– Ikke en god idé

Forbrukerrådets direktør tilføyer at en slik epost blir fort borte i epostkassen, forvekslet med reklame, eller glemt. Ved at kundene aktivt må foreta seg noe, mener hun at Norwegian legger opp til at poengene skal nulles.

Når det gjelder SAS, har de et vareutvalg som kundene kan betale for med bonuspoeng, men Forbrukerrådet synes ikke det er en god idé å ha valuta som kun går til noe du kanskje ikke trenger, og uten mulighet til å heller velge en konkurrent.

SAS peker også på at poengene varer i fem år, men det betyr bare at det er fem år gamle poeng som går ut på dato, understreker Forbrukerrådets direktør.

Nå setter forbrukernes interesseorganisasjon sin lit til positivt svar på brevene de har sendt selskapene.