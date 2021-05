Boris Johnson vil stanse «ondskapsfulle» hundetyver

Akkurat som i Norge, har britenes etterspørsel etter hunder gått i været under pandemien. Dette fører til en voldsom prisøkning, og enkelte raser går nå for 4000 pund, drøyt 46 000 norske kroner. Det er over fire ganger så mye som før pandemien.

De svimlende prisene har også ført til en økning i hundetyveri, og flere organiserte gjenger ser sitt snitt til å tjene gode penger på andres firbeinte venner. Den dystre trenden har justisminister Robert Buckland fått til å se rødt, og han kunngjorde nylig en egen innsatsstyrke som skal håndtere hundetyveriene.

– Stor sorg og smerte

Johnson eier Dilyn sammen med sin forlovede Carrie Symonds. Foto: Oli Scarff/AFP

Innsatsstyrken får full støtte fra partikollega og statsminister Boris Johnson, som selv eier en Jack russell-terrier kalt Dilyn. Statsministeren sier hundetyveri for ofte avfeies som en mindre forbrytelse på linje med nasking.

– Hvis du vil få slutt på alvorlig kriminalitet, må du slå hardt ned på forbrytelser som kan virke mindre viktige, men som i realiteten påfører ofrene stor sorg og smerte, sier Johnson ifølge Daily Mail.

Statsministeren sier tiltaket er del av en større handlingsplan mot organisert gjengkriminalitet i landet.

– Hvis du er kynisk og ondskapsfull nok til å stjele en hund, som del av en organisert gjeng, da vil du nesten garantert være tilbøyelig til å begå andre typer kriminalitet også, legger Johnson til.

Så langt har innsatsstyrken gjenforent 110 stjålne hunder med eierne sine, mens seks personer har blitt arrestert.

Store mørketall

Ifølge Daily Mail skaffet over 2,2 millioner briter seg hund i løpet av pandemiens seks første måneder. Samtidig har hundetyveri økt med drøyt 20 prosent. Tall fra politiet viser at over 2400 hunder ble stjålet i Storbritannia det siste året, men det faktiske antallet er trolig langt høyere.

En undersøkelse utført av politiet i Sussex viser at 65 prosent av de spurte sier at de er redde for å lufte hunden sin, av frykt for at den skal bli stjålet. Samtidig har antallet anmeldte kjæledyrstyverier økt med 172 prosent siden 2019.