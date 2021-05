Mitt Romney buet ut av sine egne: – Forræder!

Mitt Romney er den eneste republikaneren som stemte for å stille eks-president Donald Trump for riksrett to ganger. Det hadde deltakerne under republikanernes delstatsmøte i Utah friskt i minne da den tidligere presidentkandidaten entret talerstolen i helgen.

Romney ble høylytt buet fra salen og stemplet som både «kommunist» og «forræder». Republikaneren forsøkte gjentatte ganger å starte talen sin, men etter gjentatte avbrytelser henvendte han seg direkte til publikum:

– Er dere ikke flaue? spurte Romney de over 2000 fremmøtte, ifølge Salt Lake City Tribune.

– Jeg er en mann som sier det han mener, og dere vet at jeg ikke var en tilhenger av den forrige presidentens karakter, fortsatte Romney.

– Vis litt respekt!, var svaret fra salen.

Måtte gripe inn

Som eneste republikaner stemte Romney for å stille Donald Trump for riksrett i 2020. Da var Trump anklaget for å samarbeide med en fremmed regjering for å skaffe seg en fordel i presidentvalget.

Romney forlater scenen etter opptrinnet. Foto: Rick Bowmer/AP Photo

Senatoren stemte også for riksrett i januar, da Trump var anklaget for å ha medvirket til den dødelige stormingen av Kongressen. Her fikk Romney støtte av seks partifeller.

– Dere kan bue så mye dere vil. Jeg har vært republikaner hele livet. Faren min var guvernør i Michigan og jeg var republikanernes presidentkandidat i 2012, påpekte Romney.

Lederen for republikanerne i Utah måtte deretter bryte inn og be folk vise respekt. Flere i publikum svarte med å klappe, og Romney oppfordret partiet til å «samle seg».

Sterk Trump-tro

Den mangeårige senatoren vil ikke stille til gjenvalg i 2022. Da han utfordret Barack Obama i 2012, ble Romney sett på som en del av kjernen i det republikanske parti. Nå styres derimot republikanerne av Trump og hans trofaste tilhengere. En meningsmåling uført av CNN i forrige uke viser at 70 prosent av republikanske velgere fremdeles mener at Joe Biden ikke er den rettmessige vinneren av fjorårets presidentvalg.

En nyvalgt Donald Trump og Mitt Romney i 2016. Siden har stemningen vært dårlig mellom de to republikanerne. Foto: Drew Angerer/AFP

Under møtet i Utah fremmet en av Romneys partifeller et forslag om å rette sterk kritikk mot senatoren for hans stemmer i riksrettssakene. Forslaget ble nedstemt med knapp margin.

– Romney skadet grunnloven og han skadet partiet. Riksrettssakene var skapt av demokrater som hatet Trump. Romneys stemme under den første riksrettssaken var med på å oppildne demokratene, som fortsatte å terrorisere Trump, sier Don Guymon, som sto bak forslaget.

Senator fra Maine, Susan Collins, sier til CNN at hun er «sjokkert» over hendelsen i Utah.

– Mitt Romney er en enestående senator som tjener både delstaten og landet på en god måte. Vi republikanere må huske på at vi forenes av grunnleggende verdier. Vi er ikke et parti som styres av én person alene, sier Collins til CNN.

Collins ville ikke si hvem hun stemte på under presidentvalget.