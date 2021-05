Tre døde og 27 til sykehus da smuglerbåt forliste

Politiet i California mistenker at det var en smuglerbåt som kantret utenfor kysten av San Diego.

Kystvakten og andre nødetater rykket ut til det værharde området klokken 10 lokal tid søndag. Den opprinnelige meldingen gikk ut på at noen få mennesker hadde falt over bord, men da nødetatene kom frem innså de det virkelige omfanget av ulykken.

– Vi skjønte at dette kom til å bli en alvorlig situasjon med mange mennesker involvert, sier Rick Romero i San Diegos redningstjeneste ifølge Associated Press.

Rester av den knuste båten skyldte inn mot land. Foto: Denis Poroy/AP Photo

– Det var folk i vannet som druknet og ble tatt av strømmen, legger han til.

Krevende forhold

Syv personer ble hentet ut av de kraftige bølgene, tre av dem hadde druknet. En annen person ble reddet ned fra en klippe, mens de gjenværende 22 klarte å komme seg til land på egenhånd.

– Da vi ankom stedet hadde båten mer eller mindre gått i stykker. Forholdene var ganske vanskelige, med kalde bølger på nærmere to meter, forteller Romero.

Rick Romero deltok i redningsaksjonen. Foto: Denis Poroy/AP Photo

I alt ble 27 personer fraktet til sykehus med det som beskrives som «svært ulikt skadeomfang».

Mistenker smugling

Før ulykken inntraff hadde gruppen vært i en overbefolket 40 fots cabin cruiser, større enn de typiske båtene som benyttes av menneskesmuglere som forsøker å frakte folk inn i USA.

– Alt tyder på at dette var en smuglerbåt. Vi har ikke fått bekreftet nasjonaliteten deres, sier Jeff Stephenson i den amerikanske grensevakta.

Det er svært krevende værforhold i området. Foto: Denis Poroy/AP Photo

Myndighetene er nå på sykehuset hvor de forbereder seg på å avhøre de overlevende, inkludert kapteinen som har status som mistenkt. Menneskesmuglere blir normalt straffeforfulgt av myndighetene, mens personer som har blitt smuglet inn i USA pleier å bli deportert.

Den amerikanske grensevakten har den siste tiden opplevd økende aktivitet langs kysten til California, og legger nå inn ekstra innsats for å bekjempe menneskesmuglere som forsøker å ta den farlige sjøveien inn i landet. Ifølge grensevakten er det en vanlig misoppfatning at turen blir tryggere i takt med at været blir varmere.