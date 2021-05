Velgerne straffet Modi etter smitterekord

Modis parti BJP satset tungt på seier i vippestaten Vest-Bengal. På valgdagen gikk de på et klart nederlag mot den sittende kandidaten, som er en sterk kritiker av statsministeren.

BJP beholdt makten i delstaten Assam, men hadde ellers få resultater å skryte av, skriver BBC. Spenningen var stor før valget, og mange fulgte med for å se om Modis koronahåndtering ville straffe seg ved valgurnene.

Anklages for å prioritere valget

For tiende dag på rad har India registrert over 300.000 smittetilfeller. Søndag satt også landet en ny rekord for daglige koronadødsfall, da 3689 mennesker mistet livet. Overfylte sykehus mangler oksygen, og mange indere avhenger av sosiale medier og svartebørsen for å få medisinsk hjelp.

Modi-tilhengere samlet seg for å høre statsministeren tale i Vest Bengal i midten av april. Foto: Diptendu Dutta/AFP

Valgkamparrangementer har i stor grad fortsatt som før, og får noe av skylden for den kraftige smitteoppblussingen. Både Modi og hans innenriksminister har den siste tiden holdt flere taler i Vest-Bengal, og statsministeren har blitt anklaget for å fokusere på valget heller enn pandemien.

– Velgerne reddet India

Så sent som torsdag tok Modi til Twitter, hvor han oppfordret inderne til å komme seg til valglokalene. Oppfordringen var ikke nok til å sikre seier i Vest-Bengal, og valgvinner Mamata Banjeree sier velgerne har «reddet» landet. Hun lover at pandemien vil være hennes fremste prioritet.

Valgvinner Mamata Banjeree er en sterk kritiker av Modi. Foto: Diptendu Dutta/AFP

India har så langt registrert mer enn 19 millioner smittetilfeller, kun USA har flere. Offisielle tall viser at mer enn 215 000 mennesker har mistet livet som følge av viruset, men eksperter mener det virkelige tallet er langt høyere.