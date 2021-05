Storaviser trekker Giuliani-påstand

Torsdag meldte de tre mediehusene at FBI hadde advart både Giuliani og TV-kanalen One America News om at de var ofre for en russisk desinformasjons-kampanje. Artiklene kom i kjølvannet av nyheten om at føderale agenter ransaket Giulianis bolig.

I helgen gikk alle mediehusene ut med rettelser, hvor de understreket at nyheten om desinformasjonskampanjen viste seg å ikke stemme.

– I en tidligere versjon av denne artikkelen, som ble publisert torsdag, hevdet feilaktig at One America News ble advart av FBI at de var ofre for en russisk påvirkningskampanje, skriver Washington Post.

– Ingen advarsel

Avisa var først til å rapportere om den påståtte advarselen.

– Versjonen hevdet også at FBI hadde gitt en tilsvarende advarsel til Rudy Giuliani, noe som senere har blitt avvist, heter det videre.

Storavisa Washington Post trekker tilbake påstandene. Foto: Charles Dharapak/AP Photo

Artikkelen har nå blitt oppdatert for å fjerne påstandene om at Giuliani og OAN mottok slike advarsler.

New York Times, som på torsdag hevdet å ha bekreftet Washington Posts avsløring, kom med en liknende rettelse.

– Giuliani mottok ingen advarsel fra FBI, skriver avisa.

Anonyme kilder

Alle de originale artiklene var basert på anonyme kilder. NBC News sier i sin rettelse at den opprinnelige artikkelen var basert på en kilde med kjennskap til saken. Ifølge NBC har en annen kilde siden sagt at FBI kun forbereder en advarsel til Giuliani, men at de fremdeles har til gode å kontakte ham direkte.

– Som et resultat har vinkelen og artikkelen blitt endret for å gjenspeile rettelsen, skriver NBC.

Rettelsene er et pinlig nederlag for mediehusene, som har viet mye spalteplass til Donald Trumps personlige advokat. Nyheten om at huset hans ble ransaket av FBI-agenter er det derimot ingenting galt med. Ransakelsen er knyttet til Giulianis forhold til Ukraina, og resulterte i flere beslag.