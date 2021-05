Hundrevis av kunder sto flere timer i kø

På den fargerike butikken i Bergen sentrum selger de bare en ting, amerikanske donuts.

Forrige lørdag åpnet butikken dørene for første gang og siden det har kundene strømmet til.

LANG KØ: Over 100 personer sto i kø.

Søndag sto flere hundre personer i kø for å få tak i bakverket. For mange ble ventetiden en god del lenger enn forventet.

– Vi ventet i over to timer og et kvarter. Det er litt lenge å stå i kø for donuts, men jeg håper det er verdt det, sier Emilie Vallang Gudvangen.

Forstår det ikke selv

Happy Donuts åpnet sin første norske butikk i Kristiansand for noen måneder siden. Eierne bestemte seg raskt for å satse videre med butikker i flere norske byer.

– Vi åpnet her i Bergen forrige lørdag. Helt siden vi åpnet har det vært lange køer, sier Aman Babasha, eier av Happy Donuts i Norge.

Flere av de som står i kø synes det er vanskelig å forklare hvorfor de velger å stå timesvis i kø for en donut.

DAGENS FANGST: Emilie Vallang Gudvangen og Vilde Holst er fornøyd med fangsten. – De er veldig fargerike og fine.

– Hvorfor er det så mange som er interessert i å kjøpe donuts?

– Jeg lurer litt på det selv, men vi har jo aldri hatt en ordentlig donut-butikk i Bergen før. Også ser de jo veldig fine ut, sier Gudvangen.

ELSKER DONUTS: – Jeg elsker donuts! Jeg digger dem, kan Mari (9) fortelle.

Tror korona er årsaken

Den nyåpnede butikken har brukt sosiale medier flittig for å promotere bakverkene.

– Pappa så det først på Instagram og så at alle kom hit. Da ble vi veldig nysgjerrige, sier Eliana Horne.

Hun og faren hadde ventet i over to timer da TV 2 møtte dem i køen.

– Tror du det blir verdt det?

– Det bør det være. Det tok litt lenger tid enn vi hadde tenkt, sier Christer Horne.

NESTEN FREMME: Eliana og Christer Horne var nesten kommet fremst i køen da TV 2 snakket med dem.

Begge gleder seg til å smake på de populære donutene.

– Hvorfor tror du interessen er så stor?

– Det har sikkert litt med korona å gjøre. Det skjer ikke så mye om dagen. Folk sitter hjemme også kommer det plutselig noe nytt, sier Horne.

Solgte 3000 donuts

Eieren av butikken er fornøyd med at så mange kunder tar turen. I løpet av en dag har de solgt over 3000 donuts.

ULIKE: Happy Donuts selger en rekke ulike donuts.

– Det er veldig gøy. Vi gjør vårt beste for at folk ikke skal stå så lenge i kø, men det er rett og slett for mange mennesker, sier Babasha.

– Hvorfor tror dere det er så mange som har lyst på donuts?

– Det er et godt spørsmål. I starten tenkte jeg også det, men første gang jeg smakte på disse donutene forsto jeg hvorfor folk står i kø. Det smaker utrolig godt, sier Babasha.