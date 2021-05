Bale herjet i Berges comeback

Tottenham - Sheffield United 4-0

Den walisiske stjernen var i eksepsjonelt godt slag da Spurs kjørte over Sheffield United på eget gress. 31-åringen scoret tre vakre mål i Tottenhams komfortable 4-0-seier.

Se alle scoringene i videovinduet øverst i saken!

– Det var fantastiske scoringer og øyeblikk av pur klasse, sier Brede Hangeland i TV 2-studio.

Forrige gang Bale scoret hat trick for London-klubben var i 2012.

– Det er alltid fint å få med seg matchballen, sier en smilende Bale etter kampslutt.

Sander Berge var med i Sheffield United-troppen for første gang siden desember. Nordmannen, som har vært ute med en hamstringskade, fikk spille de siste 45 minuttene i søndagens kamp.

Slik var kampen

Etter 35 minutter viste Gareth Bale seg frem for første gang i oppgjøret. Waliseren ble spilt fri av Serge Aurier før han på elegant vis løftet ballen over Ramsdale og i mål til 1-0.

Brede Hangeland lot seg ikke imponere over Bales start på kampen.

– Det var mye rart i innledningen. Han var ufokusert og umotivert. Han misbrukte mange gode muligheter. Det så for slapt ut, sier Hangeland.

Men den tidligere Premier League-spilleren mener at Spurs-stjernen gjorde fort opp for seg.

– Det var et praktfullt touch. Det beste er at han ser hvor keeper står. Han er tilgitt etter den scoringen der.

Da lagene entret banen for den andre omgangen, var Sander Berge endelig klar for sitt comeback.

Hangeland raste mot VAR-avgjørelse

Omgangen startet på dramatisk vis da Giovani Lo Celso så ut til å ha store smerter da han ble tråkket i ansiktet av John Fleck. Situasjonen ble VAR-sjekket, og skotten ble værende på banen.

Den avgjørelsen fikk Brede Hangeland til å rase.

– Jeg kan si med 100 prosent overbevisning at han gjør det med vilje. Han ser ned på Lo Celso og vet at han ligger der. Hvis VAR-dommeren har så dårlig fotballforståelse at de ikke skjønner at det er med vilje og klink rødt kort. Det er noe av det verste vi har sett i Premier League denne sesongen, sier Hangeland.

Doblet etter stjernekontring

Etter 50 minutter så Son ut til å doble ledelsen, men VAR-sjekken konkluderte med at angriperen var i en marginal offside.

Den lynraske sørkoreaneren lot seg ikke knekke. Ti minutter senere gjorde han et glitrende forarbeid i forkant av Bales 2-0-mål. Son viste enorm kroppsbeherskelse da han svingte seg unna flere taklingsforsøk, før han spilte fri Bale som dunket inn sitt andre for kvelden.

– Det er så klasse av Gareth Bale. Han viser hva Tottenham-fansen har savnet de årene han har vært i Madrid. Der en kjempeprestasjon av Son i forkant også. Det er en stjernekontring, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

– Nå sprudler Tottenham

Den utlånte Real Madrid-spilleren var plutselig full i selvtillit. Aurier noterte seg for en ny assist da Bale enkelt prikket inn 3-0 fra 17 meters hold.

Etter 75 minutter ble waliseren byttet ut, men Spurs roet ikke ned av den grunn. For like etter byttet klinket Son inn 4-0 med et lekkert skudd via stolpen og i mål.

– Nå sprudler Tottenham som Ryan Mason lovte. Nå smiler stjernene, sa TV 2-kommentatoren.

Resultatet gjør at Spurs nå er oppe på femteplass, men det er fem poeng opp til Chelsea på den viktige fjerdeplassen.