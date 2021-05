Robin (26) og Martin (28) omkom etter snøskred i Lyngen

Politiet offentliggjør navnene på de to som omkom etter skredulykken i Lyngen i Troms.

Det var lørdag ettermiddag at politiet fikk melding om at et snøskred hadde gått på Sofiatinden i Lyngen i Troms.

To menn i 20-årene omkom i skredet, og etter en større leteaksjon konstaterte politiet at ingenting indikerte at flere var involvert.

Nå offentliggjør politiet navnet på de to unge mennene som omkom i skredet.

Det var 26 år gamle Robin Lie Sørensen og 28 år gamle Martin Tollefsen som mistet livet i snøskredet. De var begge fra Tromsø.

Navnene offentliggjøres i samråd med de pårørende.

STORE RESSURSER: Det ble satt inn store ressurser for å gjøre søk i skredområdet. Foto: Elvira Kolsing/Nordlys / NTB

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen sier at familiene til de omkomne blir godt ivaretatt.

– Det er jo forferdelig dette her. Det er veldig trist. Vi har gitt beskjed om at vi er disponible både for pårørende og andre som har behov, sier Wilhelmsen.

Etter skredet satte Lyngen kommune krisestab, og da ble Wilhelmsen og Tromsø kommune kontaktet.

– Man blir jo slått ut når man hører det, men man må likevel være med og bidra, sier Tromsø-ordføreren.